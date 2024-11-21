У Києві відкрили пам'ятник легендарному командиру "Да Вінчі"

У Києві на Аскольдовій могилі 21 листопада відкрили пам'ятник Герою України Дмитру "Да Вінчі" Коцюбайлу, який 7 березня 2023 року загинув у битві за Бахмут.

Фото і відео церемонії опублікували у соцмережах.


Коцюбайло пішов добровольцем на війну у 2014 році. Брав участь у визволенні Карлівки, селища Піски, Авдіївки, а також у боях під Степанівкою, Савур-Могилою та Старогнатівкою. У 2016 році був призначений командиром 1-ї окремої штурмової роти ДУК ПС. 2021 року отримав звання Героя України, ставши першим добровольцем, якому присвоєно це звання прижиттєво. Повномасштабне вторгнення зустрів на Донбас. В лютому 2022 року його рота воювала поблизу Щастя на Луганщині. Навесні 2022 року штурмову роту "Вовки Да Вінчі" переформовано на 1-й окремий штурмовий батальйон "Вовки Да Вінчі" у складі 67-ї окремої механізованої бригади ЗСУ.


Сергій Прилуцький, Апостроф





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