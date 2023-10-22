Опалювальний сезон в Києві через потепління не призупинятимуть

Лише на час канікул відключать школи.

Попри підвищення середньодобової температури опалення в будинках Києва не планують вимикати, а перевели роботу системи до мінімум, заявили у неділю, 22 жовтня, в Київській міській державній адміністрації, інформує ZN.ua.

Через похолодання на початку тижня опалення в житлові будинки столиці почали подавати поступово з понеділка. При цьому деякі із жителів міста його досі не отримали.

Водночас станом на неділю в Києві зафіксовано 18 градусів тепла за Цельсієм, проте міська влада не планує призупиняти опалювальний сезон.

«Система теплопостачання Києва працює на мінімальних параметрах, враховуючи температуру Це дозволяє не допустити охолодження будинків, якби вони взагалі залишались без тепла», - повідомили в міськадміністрації.

В КМДА зазначили, що більшість житлових будинків міста та всі навчальні заклади оснащені індивідуальними тепловими пунктами, що передбачає оперативне регулювання теплоносія і автоматично обмежує подачу тепла в теплі дні.

При цьому у школах Києва наступного тижня опалення буде призупинене через початок осінніх канікул.

Зазначимо, що синоптики прогнозують на понеділок, 23 жовтня, в Києві температуру 14-16°, при цьому попереджають про пориви вітру 15-20 м/с. Фахівці рекомендують під час сильного вітру щільно зачиняти вікна; прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні та триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, великих дерев, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.


Ірина Знась, ZN.ua





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