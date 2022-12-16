Біля бюветів столиці вишикувались черги: де в Києві можна набрати води безкоштовно

Через масовані обстріли критичної інфраструктури України росіянами 16 грудня у багатьох областях, зокрема у Києві, виникли проблеми з водопостачанням - біля бюветів вишикувалися черги, інформує Апостроф.

Про те, де можна безкоштовно набрати води у столиці повідомляє "Апостроф" із посиланням на інтерактивну карту від "Київводфонд".

Так, бювети є майже в усіх районах столиці, їхнє місцерозташування позначено синіми позначками. Найбільше споруд для набору води у Подільському, Святошинському, Солом'янському, Печерському, Дніпровському, Дарницькому районах. При цьому, варто звернути увагу, що деякі бюветні комплекси закриті на осінню-зимовий період.


Марія Швець, Апостроф





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