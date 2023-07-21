Затримані під час сутичок у травні біля Лаври підуть під суд

Їм інкримінують хуліганство.

Печерська окружна прокуратура Києва направила до суду матеріали справи та обвинувальний акт стосовно чотирьох осіб за обвинуваченням у хуліганстві на території Національного заповідника "Києво-Печерська Лавра". Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури, інформує ZN.ua .

Як виявили правоохоронці, вказані особи у змові мали намір 19 квітня 2023 року потрапити до одного з корпусів Лаври. Фігуранти не звертали увагу на зауваження правоохоронців. Вони влаштували штовханину, зламали захисні ролети та двері будівлі, після чого незаконно проникнули всередину.

Поліція змогла ідентифікувати та затримати двох жінок та двох чоловіків, які брали участь у "штурмі" Лаври. Їм інкримінують ч. 3 ст. 296 КК України, що передбачає відповідальність за хуліганство. Фігурантам загрожує до п'яти років за ґратами.