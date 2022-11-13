Гітара Пола Маккартні "пішла з молотка": куди підуть гроші

Декілька спеціально виготовлених гітар, на яких грали Пол Маккартні, Сол Гадсон (Слеш) та Rolling Stones, продали на аукціоні в Нью-Йорку. Отримані кошти підуть на гуманітарну допомогу українцям, які постраждали від агресії Росії, інформує Апостроф.

Про це повідомляє сайт аукціонного будинку Julien's.

Гітари, створені Gibson, пофарбували у колір прапора України та нанесли різні малюнки. Так, музичні інструменти прикрасили білі голубки з оливковими гілками, символ миру та автографи музикантів. Також на аукціоні продавалися книги із автографами.

На аукціоні вдалося зібрати значну суму для допомоги українцям. Зокрема, за гітару, з якою Маккартні виступав цього літа, отримали 77 тисяч доларів. За інструмент Слеша заплатили 31 тис доларів, а мексиканської поп-рок-групи Man? – понад 11 тис доларів.

Окрім аукціону, Gibson почала продавати футболки Guitars For Peace. Гроші, одержані за продаж гітар та футболок, передадуть на надання гуманітарної допомоги в Україні через британське об'єднання благодійних організацій "Комітет з надзвичайних ситуацій".

Також частину грошей використовують для відновлення музичних програм в Україні, коли закінчиться війна.


Інна Погрібна, Апостроф





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