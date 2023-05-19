Потап зізнався, чому не приїжджає в Україну: "Отримую гроші та допомогу за кордоном"

Потап вперше за довгий час дав інтерв'ю і зізнався, де зараз перебуває, а також чому не приїжджає в Україну.

“Отримую гроші та допомогу за кордоном“: Потап зізнався, чому не приїжджає в Україну

Олексій Потапенко та Настя Каменських стали однією з найбільш активно критикованих пар України, нарівні з Ліліаною та Владом Ямою. На момент початку війни подружжя опинилося в Іспанії, але повертатися додому не поспішали. І якщо співачка зараз вже в Києві, її чоловік все ще перебуває за кордоном.

Як Потапа тільки не називали: і боягузом, і зрадником, і брехуном. Але, як зазначає, український артист, він знаходиться там, де може бути корисним.

Відомо, що продюсер дає благодійні концерти, бере участь в аукціонах та організовує збори, збираючи гуманітарну допомогу та допомагаючи постраждалим. Наприклад, завдяки аукціону в американському штаті Іллінойс музикант зібрав достатньо коштів, щоб допомогти 25 українським воїнам пройти реабілітацію в США та протезувати кінцівки.

Потап підкреслив, що має багато зв'язків по всьому світу, якими він зараз користується. Також він хоче особисто контролювати всі процеси, адже навіть у такий тяжкий час є люди, які дурять.

Подивитися цю публікацію в Instagram

Публікація від Oleksii Potapenko (@realpotap)

"Складно вважати, скільки саме грошей ми акумулювали, і що саме зробили. Але найголовніше, що ми можемо доносити інформацію про Україну за кордоном. Нас чують. Нас слухають. Нас бачать. Нам потрібно постійно оновлювати інформацію, щоб світ не встигав забути про Україні. Щоб йому не набридло допомагати", – розповів продюсер.

Нагадаємо, Настя Каменських показала перше спільне фото із Потапом за останній рік.


Анастасия Березовская, Тудей





Интересные новости
Воєнний стан: що робити, якщо вас затрималиВоєнний стан: що робити, якщо вас затримали
Потап зізнався, чому не приїжджає в Україну: "Отримую гроші та допомогу за кордоном"Потап зізнався, чому не приїжджає в Україну: "Отримую гроші та допомогу за кордоном"
Харрісон Форд зробив рідкісний вихід в світ з дружиною, яка на 22 роки його молодшаХаррісон Форд зробив рідкісний вихід в світ з дружиною, яка на 22 роки його молодша
"Океан Ельзи" презентував нову пісню та музичне відео в дуеті з KOLA "Коли ми двоє""Океан Ельзи" презентував нову пісню та музичне відео в дуеті з KOLA "Коли ми двоє"
На «Євробаченні» перемогла представниця ШвеціїНа «Євробаченні» перемогла представниця Швеції
Блок рекламы


Похожие новости
З думками про Україну: зворушливий трейлер «Євробачення» від ВВСЗ думками про Україну: зворушливий трейлер «Євробачення» від ВВС
Потап зненацька з'явився на концерті Насті Каменських у Черкасах після чуток про розлученняПотап зненацька з'явився на концерті Насті Каменських у Черкасах після чуток про розлучення
Вперше в Україні протез імплантували в кістку пацієнта: у чому переваги методуВперше в Україні протез імплантували в кістку пацієнта: у чому переваги методу
"Чому він на волі, а не у ізоляторі?!": скандальний єпископ після зустрічі з СБУ знову розгулює з неповнолітніми"Чому він на волі, а не у ізоляторі?!": скандальний єпископ після зустрічі з СБУ знову розгулює з неповнолітніми
Мережу обурила перемога фільму "Навальний" та мовчання про Україну на "Оскарі"Мережу обурила перемога фільму "Навальний" та мовчання про Україну на "Оскарі"
В Україну доставили ліки для онкохворих на понад 10 млн гривень: де їх отриматиВ Україну доставили ліки для онкохворих на понад 10 млн гривень: де їх отримати
Українська модель показала нагороду за допомогу контррозвідці та відповіла на потоки брудуУкраїнська модель показала нагороду за допомогу контррозвідці та відповіла на потоки бруду
В Україну проник російський рух "ЧВК Редан": фото, відео та всі подробиціВ Україну проник російський рух "ЧВК Редан": фото, відео та всі подробиці
Повістка приходила: Тимур Мірошниченко відповів, чому він не на фронтіПовістка приходила: Тимур Мірошниченко відповів, чому він не на фронті
Гелен Міррен викликала фурор на публіці: 77-річна актриса підтримала УкраїнуГелен Міррен викликала фурор на публіці: 77-річна актриса підтримала Україну
Последние новости
Подгружаем последние новости