Потап зізнався, чому не приїжджає в Україну: "Отримую гроші та допомогу за кордоном"

Потап вперше за довгий час дав інтерв'ю і зізнався, де зараз перебуває, а також чому не приїжджає в Україну.

Олексій Потапенко та Настя Каменських стали однією з найбільш активно критикованих пар України, нарівні з Ліліаною та Владом Ямою. На момент початку війни подружжя опинилося в Іспанії, але повертатися додому не поспішали. І якщо співачка зараз вже в Києві, її чоловік все ще перебуває за кордоном.

Як Потапа тільки не називали: і боягузом, і зрадником, і брехуном. Але, як зазначає, український артист, він знаходиться там, де може бути корисним.

Відомо, що продюсер дає благодійні концерти, бере участь в аукціонах та організовує збори, збираючи гуманітарну допомогу та допомагаючи постраждалим. Наприклад, завдяки аукціону в американському штаті Іллінойс музикант зібрав достатньо коштів, щоб допомогти 25 українським воїнам пройти реабілітацію в США та протезувати кінцівки.

Потап підкреслив, що має багато зв'язків по всьому світу, якими він зараз користується. Також він хоче особисто контролювати всі процеси, адже навіть у такий тяжкий час є люди, які дурять.

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"Складно вважати, скільки саме грошей ми акумулювали, і що саме зробили. Але найголовніше, що ми можемо доносити інформацію про Україну за кордоном. Нас чують. Нас слухають. Нас бачать. Нам потрібно постійно оновлювати інформацію, щоб світ не встигав забути про Україні. Щоб йому не набридло допомагати", – розповів продюсер.

Нагадаємо, Настя Каменських показала перше спільне фото із Потапом за останній рік.