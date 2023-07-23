Надя Дорофєєва зізналася, чому Кацурін їй двічі робив пропозицію

Надя Дорофєєва у червні вийшла заміж за Михайла Кацуріна. Пара тепер відкрито говорить про свої стосунки та зізналася, що рішення про весілля було спонтанним.

33-річна співачка в інтерв'ю "Нашому радіо" розповіла кумедну історію, як насправді майбутній чоловік їй зробив пропозицію руки та серця.

Сталося це не в романтичній обстановці десь у ресторані, а під час галасливої поїздки на скутері. На голові Дорофєєвої був шолом, вітер шумів у вухах, і вона навіть з першого разу не почула, як Мишко запропонував їй одружитися.

"Ми їхали на скутері в цей момент, і коли він його робив, я була в шоломі і не почула нічого. Він псіханув, зупинився, зліз зі скутера і каже: "А ти зрозуміла, що я зробив тобі пропозицію?" Я кажу: "Ні, я нічого не чула. І він знову це зробив", - розповіла Дорофєєва.

Після весілля Дорофєєва не змінила своє дівоче прізвище та не стала Кацуріною.

"Я – Дорофєєва, і це на все життя", – зазначила артистка.

Як відомо, зі своїм колишнім чоловіком Володимиром Дантесом Надя Дорофєєва розлучилася у березні 2022 року. В цей же час про розлучення заявили і пара рестораторів Михайло та Даша Кацуріни. Через кілька місяців стало відомо, що пари, які багато років дружили і відпочивали разом, не просто розбіглися, а фактично помінялися партнерами. Надя Дорофєєва почала зустрічатися з Михайлом Кацуріним, а Володимир Дантес роман із Дашею Кацуріною.

На сьогоднішній день Володимир із Дашею живуть разом та виховують двох дітей Даші та Міші. Чи спілкуються між собою екс-подружжя, невідомо.

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