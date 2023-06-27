Олег Винник вперше зізнався, чому під час війни мовчав понад рік

На Великдень 2022 був останній раз, коли Олег Винник давав про себе знати. З цього дня багато води утекло, і ось нарешті музикант вирішив розповісти правду.

У Мережі багато галасу наробило прев'ю майбутнього інтерв'ю з українським співаком та кумиром мільйонів українських жінок, які обожнюють його пісні. Але чи зможе артист хоч якось змінити своє хитке становище? У це він сам до кінця не вірить.

У тизері, який з'явився на YouTube-каналі "Крупним планом", можна почути деякі витримки з розмови. Якогось моменту Олег Винник говорить про те, що не спілкуватися з публікою, було його усвідомленим рішенням - він упевнений, що це ніяк не вплинуло б ні на їхнє становище, ні на їхнє ставлення до нього.

"Виходь до людей – не виходь. Що я буду доводити? "Тримайтеся! Тримайтеся, ми переможемо?" Чи як? Де ти є? Ну, я в Берліні. І тебе хтось розумітиме і слухатиме?" - задався риторичними питаннями співак.

Винник упевнений, що від його слів легше українцям не стало б, особливо враховуючи, що поки багато хто сидить під бомбардуванням, сам він перебуває в Німеччині.

Повне інтерв'ю ми зможемо подивитись у найближчому майбутньому та дізнатися всю правду про зірку.

Нагадаємо, Олег Винник знявся у новому відео через рік після зникнення: як зараз виглядає співак.