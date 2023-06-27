Олег Винник вперше зізнався, чому під час війни мовчав понад рік

На Великдень 2022 був останній раз, коли Олег Винник давав про себе знати. З цього дня багато води утекло, і ось нарешті музикант вирішив розповісти правду.

Олег Винник вперше зізнався, чому під час війни мовчав понад рік

У Мережі багато галасу наробило прев'ю майбутнього інтерв'ю з українським співаком та кумиром мільйонів українських жінок, які обожнюють його пісні. Але чи зможе артист хоч якось змінити своє хитке становище? У це він сам до кінця не вірить.

У тизері, який з'явився на YouTube-каналі "Крупним планом", можна почути деякі витримки з розмови. Якогось моменту Олег Винник говорить про те, що не спілкуватися з публікою, було його усвідомленим рішенням - він упевнений, що це ніяк не вплинуло б ні на їхнє становище, ні на їхнє ставлення до нього.

"Виходь до людей – не виходь. Що я буду доводити? "Тримайтеся! Тримайтеся, ми переможемо?" Чи як? Де ти є? Ну, я в Берліні. І тебе хтось розумітиме і слухатиме?" - задався риторичними питаннями співак.

Олег Винник вперше зізнався, чому під час війни мовчав понад рік

Винник упевнений, що від його слів легше українцям не стало б, особливо враховуючи, що поки багато хто сидить під бомбардуванням, сам він перебуває в Німеччині.

Повне інтерв'ю ми зможемо подивитись у найближчому майбутньому та дізнатися всю правду про зірку.

Нагадаємо, Олег Винник знявся у новому відео через рік після зникнення: як зараз виглядає співак.


Анастасия Березовская, Тудей





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