Кондратюк підказав Козловському, де взяти гроші, щоб повернути йому величезний борг: конфлікт не вщухає

Кондратюк підказав Козловському, де взяти гроші, щоб повернути йому величезний борг: конфлікт не вщухає

Скандал між співаком Віталієм Козловським і його колишнім продюсером Ігорем Кондратюком тягнеться вже багато років.

Артист і продюсер, як відомо, розійшлися у 2012 році зі скандалом. Кондратюк стверждує, що Козловський винен йому величезну суму грошей і подав на колишнього підопічного до суду, тяганина триває досі.

У своєму інтерв’ю Раміні Есхакзай Кондратюк знов нагадав Козловському про цей борг і підказав, де взяти гроші.

«Він мені винен купу грошей та не віддає. Віталій платить копійки з якогось офіційного місця, де він прописаний. Я завжди за те, щоб у Козловського було мільйон корпоративів і він нарешті віддав борги. Може, він продасть свій орден, отриманий від Зеленського, і поверне кошти…» , - запропонувавв Кондратюк.

Нагадаємо, нещодавно Козловський був нагороджений президентом України Володимиром Зеленським Орденом «За заслуги» III ст.

Додамо, що влітк цього року сам Козловський розповідав, що це борг не дає йому спокійно жити всі 10 років. За його словами, він продав бітьківську квартиру у Львові і перевіз тата до Києва, але у серпні 2021 року батько співака помер. Тоді в нього виникли думки щодо продажу нової батькової квартири, щоб розплатитися з Кондратюком, однак швидко зрозумів, що цих грошей не вистачить.

«Кондратюк – підла людина! Мій батько хворів і помер передчасно через переживання. Він мені говорив: "Сину, я бачу цю несправедливість, але нічого не можу зробити», - казав у своєму інтерв’ю Козловський.

Віталій Козловський

Також співак стверждує, що його колишній продюсер хоче отримати не лише борг, а й додатково по 5 тисяч доларів за кожну пісню. Мовляв, якщо Віталій Козловський хоче співати свої старі хити, то він має за це заплатити. За словами Козловського, він навіть не користується банківськими картками, «тому що будь-яка цифра, 100 гривень, 50, які потраплять на цю карту, відразу будуть заарештовані».

Зараз, під час війни, Козловський втратив джерело заробітку і виступає на благодійних концертах.


Катерина Петренко, politeka.net





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