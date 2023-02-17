Комендантська година: що робити, якщо не встигаєте вчасно повернутися додому

Через повномасштабне військове вторгнення Росії в Україні введений воєнний стан, а в населених пунктах діє комендантська година. Бувають випадки, коли людина не встигає повернутися додому до настання комендантської години. Телеканал СТБ розповів , що треба робити у таких ситуаціях.

Комендантська година: як діяти, якщо опинилися на вулиці

Якщо настала комендантська година, а людина знаходиться на вулиці, то необхідно пересуватися освітленими шляхами, не намагатися ховатися у темряві.

Краще самим знайти тероборону та пояснити ситуацію. Варто підійняти руки вгору, не лізти у кишені за документами, доки не попросять – це можуть розцінити за спробу дістати зброю.