Комендантська година на Новий рік: у поліції розповіли, чи обмежуватимуть українців

У Національній поліції розповіли, чого чекати українцям у ніч на Новий рік і чи буде комендантська година, як завжди.

Так, скасовувати комендантську годину в Україні новорічної ночі з 31 грудня на 1 січня не будуть. Про це повідомила в ефірі національного телемарафону дала представник голови Національної поліції України Мар'яна Рева.

За її словами, громадяни повинні усвідомлювати, свято у нас чи ні – комендантська година введена не просто так і її треба дотримуватися.

«Поліцейські перевірятимуть осіб, перевірятимуть їхні документи, доставлятимуть до підрозділів поліції для встановлення особи чи перевірки цієї особи», – заявила представник Нацполіції.

Також вона розповіла, що правоохоронці будуть реагувати на порушення заборони на піротехніку.

Українців закликають не використовувати салюти та петарди, як раніше вони звикли. Багато хто пам'ятає вибухи снарядів, тому правоохоронці мають контролювати ситуацію.

Ми також писали, що в Україні зросли лікарняні виплати, вони регулярно виплачуються попри війну.

Незважаючи на те, що в Україні продовжуються бойові дії, населення продовжує отримувати виплати з тимчасової непрацездатності, так звані лікарняні. Більше того, розмір таких виплат за останній рік майже зріс.