Що робити, якщо ти хворий і тебе мобілізували: пояснення юриста та зразок заяви

Через повномасштабну війну з російськими окупантами в Україні триває мобілізація. Придатність військовозобов'язаного до служби встановлює військово-лікарська комісія. У разі незгоди з її рішенням, його можна оскаржити.

Про це розповів юрист Костянтин Гатчін на сайті b2bconsult.ua, інформує Апостроф .

При подані заяви про перегляд рішення ВЛК до вище стоячого ВЛК або ЦВЛК необхідно зазначити всі наявні обставини справи (надати пояснення з чим саме Ви не погоджуєтесь і чим це підтверджується). До неї треба долучити всі наявні документи, що підтверджують відповідні захворювання.

"У Вас є вибір, Ви можете подати спочатку до обласного ВЛК, а потім у разі відмови, оскаржити до ЦВЛК. Зазвичай краще звертатися безпосередньо до ЦВЛК, оскільки обласна зазвичай підтримує районну ВЛК, однак ЦВЛК може тривалий час розглядати заяву (за законодавством не більше 30 днів). Без звернення до ЦВЛК, звернення до суду немає сенсу", - пояснив юрист.

Раніше "Апостроф" розповідав, що в Україні планують дозволити військовим з інвалідністю І чи ІІ групи звільнятися за станом здоров'я.

В Україні дев'ятий рік триває запекла війна з Росією, яка на нас напала. З лютого 2022 року триває повномасштабна війна. Процес вручення повісток - це не автоматичний квиток на війну, а насамперед актуалізація даних громадян України. Так, слідом за повісткою можливий призов військовозобов'язаної людини на військову службу. Це нормальний процес у воюючій країні. Варто не забувати, що обов'язком кожного українця є захищати свою країну. Бо якщо сьогодні ти втікаєш від війни - завтра вона може прийти до тебе.