Воєнний стан: що робити, якщо вас затримали

Правоохоронні органи та військові мають право перевіряти документи.

Через повномасштабне вторгнення РФ в Україні введений воєнний стан, а у населених пунктах діє комендантська година. Правоохоронці, військовослужбовці, ТРО можуть перевіряти документи та затримувати підозрілих осіб. Фахівці Центру національного спротиву розповіли , як потрібно поводити себе під час затримання, інформує ZN.ua .

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Що робити під час затримання

Якщо вас затримали, слід пам’ятати, що причини можуть бути помилковими, але при цьому не варто діяти на емоціях.

Фахівці ЦНС дали такі рекомендації при затриманні:

поводьте себе спокійно. Тримайте руки так щоб їх було видно. Чітко виконуйте всі вказівки. Не сперечайтеся, якщо причина затримання помилкова, пізніше це буде визначено.

не робіть різких рухів. Якщо ви збираєтеся дістати щось із кишені, треба повідомити що і звідки ви збираєтеся дістати. Після того як отримаєте схвальну відповідь, повільно і без різких рухів дістаньте предмет із сумки чи кишені, та продемонструйте чи передайте його якщо у цьому є потреба.

не сперечайтеся під час затримання. Виснаження та загальна ситуація у країні призводить до нетерплячості та виснаження не лише вас, але й у військових. В разі якщо вас просять продемонструвати вміст ваших кишень чи сумкирюкзака, повільно виконайте наказ.

У Центрі національного спротиву додали, що спокійна і неконфліктна поведінка допоможе вам мінімізувати загрози та ризики.