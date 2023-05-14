Воєнний стан: що робити, якщо вас затримали

Правоохоронні органи та військові мають право перевіряти документи.

Через повномасштабне вторгнення РФ в Україні введений воєнний стан, а у населених пунктах діє комендантська година. Правоохоронці, військовослужбовці, ТРО можуть перевіряти документи та затримувати підозрілих осіб. Фахівці Центру національного спротиву розповіли, як потрібно поводити себе під час затримання, інформує ZN.ua.

Воєнний стан: що робити, якщо вас затримали
© Операція Об'єднаних сил / Facebook

Що робити під час затримання

Якщо вас затримали, слід пам’ятати, що причини можуть бути помилковими, але при цьому не варто діяти на емоціях.

Фахівці ЦНС дали такі рекомендації при затриманні:

  • поводьте себе спокійно. Тримайте руки так щоб їх було видно. Чітко виконуйте всі вказівки. Не сперечайтеся, якщо причина затримання помилкова, пізніше це буде визначено.
  • не робіть різких рухів. Якщо ви збираєтеся дістати щось із кишені, треба повідомити що і звідки ви збираєтеся дістати. Після того як отримаєте схвальну відповідь, повільно і без різких рухів дістаньте предмет із сумки чи кишені, та продемонструйте чи передайте його якщо у цьому є потреба.
  • не сперечайтеся під час затримання. Виснаження та загальна ситуація у країні призводить до нетерплячості та виснаження не лише вас, але й у військових. В разі якщо вас просять продемонструвати вміст ваших кишень чи сумкирюкзака, повільно виконайте наказ.

У Центрі національного спротиву додали, що спокійна і неконфліктна поведінка допоможе вам мінімізувати загрози та ризики.


Дар'я Скрипник, ZN.ua





Интересные новости
Дружина Джорджа Клуні у білій сукні зі "сміття" вразила виходом у ПарижіДружина Джорджа Клуні у білій сукні зі "сміття" вразила виходом у Парижі
Надя Дорофєєва у рожевому купальнику показала фото із МаяміНадя Дорофєєва у рожевому купальнику показала фото із Маямі
Тіна Кароль без макіяжу прикрасила обкладинку глянцю та нарвалася на критикуТіна Кароль без макіяжу прикрасила обкладинку глянцю та нарвалася на критику
Тіна Кароль у червоній сукні з декольте та стразами показала образ для ЄвробаченняТіна Кароль у червоній сукні з декольте та стразами показала образ для Євробачення
Дженніфер Лопес і Бен Аффлек зганьбилися на публіці: папараці зняли сварку подружжяДженніфер Лопес і Бен Аффлек зганьбилися на публіці: папараці зняли сварку подружжя
Блок рекламы


Похожие новости
У Києві на одній із водопровідних станцій презентували обладнання для покращення процесу знезараження водиУ Києві на одній із водопровідних станцій презентували обладнання для покращення процесу знезараження води
Кошмал зі "Сватів" зізналася, як їй нав'язували інші стандарти краси: "Породжує комплекси"Кошмал зі "Сватів" зізналася, як їй нав'язували інші стандарти краси: "Породжує комплекси"
Двох українців затримали із контрабандними наркотиками на 16 млн гривеньДвох українців затримали із контрабандними наркотиками на 16 млн гривень
Воєнний стан: хто підлягає виключенню з війського облікуВоєнний стан: хто підлягає виключенню з війського обліку
Оскарження рішення ВЛК: чи можна це зробитиОскарження рішення ВЛК: чи можна це зробити
Жителів Британії попереджають: «погана погода» стане більш частим явищем у країніЖителів Британії попереджають: «погана погода» стане більш частим явищем у країні
Рідлі Скотт стане продюсером нової частини «Чужого»Рідлі Скотт стане продюсером нової частини «Чужого»
Небезпечний стан: Андрій Данилко серйозно захворів під час європейського турнеНебезпечний стан: Андрій Данилко серйозно захворів під час європейського турне
В Україні затримали ще одного організатора "ЧВК Редан": фотоВ Україні затримали ще одного організатора "ЧВК Редан": фото
Юлія Саніна стане однією з ведучих фіналу «Євробачення» у ЛіверпуліЮлія Саніна стане однією з ведучих фіналу «Євробачення» у Ліверпулі
Последние новости
Подгружаем последние новости