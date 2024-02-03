Бред Пітт зіграє в останньому фільмі Квентіна Тарантіно – THR

Режисер та актор вже працювали разом над «Безславними виродками» та «Одного разу в Голлівуді».

Бред Пітт зіграє в останньому фільмі Квентіна Тарантіно – THR
Тарантіно запросив Пітта зіграти у своєму останньому фільмі
© Getty Images

Голлівудський актор Бред Пітт зіграє у новому та останньому фільмі режисера Квентіна Тарантіно «Кінокритик», повідомляє The Hollywood Reporter з посиланням на власні джерела, інформує ZN.ua.

Дует актора та режисера вже працював разом над «Безславними виродками» (2009) та «Одного разу в Голлівуді» (2019). Останній приніс Пітту "Оскар" за найкращу чоловічу роль другого плану.

Поки невідомо, чи уклав актор угоду з Тарантіно. Більшість цього року Пітт буде зайнятий на зйомках фільму про Формулу-1 для Apple і режисера Джозефа Косінскі. Після цього розпочнуться зйомки "Кінокритика". Очікується, що це буде кінець 2024 року або початок 2025 року.

Раніше Тарантіно заявив, що завершить кар'єру режисера після свого 10-го фільму. Тобто «Кінокритик» стане останньою роботою режисера. Попередня робота Тарантіно, «Одного разу в Голлівуді», принесла йому дві номінації на «Оскар»: за режисуру та сценарій.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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