Я йшла за ним. Анна Кошмал розповіла, чому погодилася зніматися в останньому сезоні "Сватів"

Українська акторка Анна Кошмал, яка зіграла роль Жені Ковальової у "Сватах", розповіла, що вирішила взяти участь у зйомках останнього сезону серіалу заради режисера та знімальної групи. За словами зірки, для неї "Свати" – це не Федір Добронравов чи Людмила Артем’єва, які підтримали анексію Криму та напад РФ на Україну, для неї – це саме Андрій Яковлєв.

"Для мене "Свати" – це Андрій Яковлєв [режисер серіалу]. Це людина, яку я безмежно поважаю і працювати з якою – це величезне задоволення. Усі знають, що це чи не єдиний майданчик якісного крутого кіно, про яке мріє кожен актор, саме під його керівництвом. Він для мене як батько. Це людина, до якої я прислухаюся в першу чергу. Я йому дуже довіряю, я йшла за ним", - пояснила свою позицію знаменитість у інтерв'ю Аліні Доротюк.

Кошмал зізналася, що коли їй стала відома позиція Добронравова, який зіграв роль Івана Будько в серіалі, вона спочатку не хотіла вірити в це, тому навіть не дивилася відео його інтерв'ю. Зірка пояснила, що якщо раніше не усвідомлювала всіх наслідків такої позиції, то після 24 лютого все змінилося:

"Не було такої свідомої позиції. У кого вона була? У моєму оточенні не було таких людей, які могли б, наприклад, донести мені таку думку. Я насправді багато думала: де момент цієї свідомості? Де він загубився і з’явився? По-перше, я була дитиною. У 2014 році мені було 19 років. Я не була політично свідомою. У моєму оточенні не обговорювалася політика. І на офіційному, державному рівні дозволяли показувати російські серіали, знімати російські фільми. Не було розуміння, чому це небезпечно. Коли я дізналася, що Федір Добронравов підтримав анексію Криму, я не хотіла вірити в це. Відверто кажучи, я навіть не дивилася те відео, де він це сказав. Я думала, якщо це подивлюся, це розіб'є моє серце", інформує Апостроф .

Фото: instagram.com/smorkovkina

Також зірка телеекранів розповіла, що ні з ким з акторів серіалу "Свати" не спілкувалася після початку повномасштабної війни. "Я чудово знала, хто підтримає, а хто - ні. Це принизливо просити когось проявити гідність", - зазначила вона.

Фото: instagram.com/smorkovkina