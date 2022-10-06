Анджеліна Джолі звинуватила Бреда Пітта у побитті - актор відповів на позов колишньої дружини

Анджеліна Джолі та Бред Пітт розійшлися 6 років тому, а суперечки між ними досі не вщухли. Минулого року актор звинуватив колишню дружину у спробі продати маєток у Франції, де відбулося їхнє весілля, а тепер із позовом до суду звернулася акторка, інформує Апостроф.

Як пише Page Six, у позовній заяві голлівудська зірка розкрила подробиці інциденту, який стався на борту приватного літака у 2016 році. Саме цей випадок і став причиною того, що Джолі подала на розлучення з Піттом того ж року.

Фото: Getty Images

За словами Анджеліни, в ході конфлікту Бред підняв руку на неї та дітей. Одного з них актор душив, іншу дитину вдарив по обличчю, а саму акторку схопив за голову і почав трясти. Джолі стверджує, що Пітт також облив її та дітей алкоголем. Тоді акторка нібито спробувала зупинити чоловіка та схопила його зі спини.

"Щоб зняти Джолі зі спини, Пітт відкинувся назад на сидіння літака, пошкодивши Джолі спину та лікоть", - сказано у судовому документі. Акторка стверджує, що діти дуже злякалися, багато хто в цей момент плакав.

Бред Пітт вирішив не мовчати, і опублікував заяву у відповідь через свого представника. У коментарі для CNN він назвала останні звинувачення "цілком невірними".

"Історія розвивається щоразу, коли вона розповідає її з новими необґрунтованими заявами. Бред взяв на себе відповідальність за те, що він зробив, але не братиме на себе відповідальність за те, що він не робив. Ці нові звинувачення зовсім не відповідають дійсності", - заявив представник актора.

Анджеліна Джолі подала на розлучення з Бредом Піттом у серпні 2016 року, пославшись на "непримиренні розбіжності" і зажадавши головної опіки над п'ятьма з їхніх шістьох дітей. Троє дітей пара усиновила (21-річного Меддокса, 18-річного Пакса та 17-річну Захару), а троє є біологічними (16-річна Шайло, 14-річні близнюки Вів'єн та Нокс). Розлучилася пара у 2019 році.

Фото: Getty Images


Наталка Лавринець, Апостроф





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