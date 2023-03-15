Тарантіно написав сценарій для фільму, яким завершить кар'єру – ЗМІ

Культовий американський режисер Квентін Тарантіно вже написав сценарій фільму, яким планує завершити свою кар'єру, повідомляє The Hollywood Reporter з посиланням на джерела. Стрічка отримала назву «Кінокритик», до зйомок Тарантіно планує приступити восени.

Подробиці сюжету тримаються у секреті. Але джерела повідомили деякі деталі. Так, за їхніми словами, дія розгортатиметься у 1970-х роках у Лос-Анджелесі, а головним дійовим персонажем буде жінка.