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2023-03-15
Тарантіно написав сценарій для фільму, яким завершить кар'єру – ЗМІ
Стрічка отримала назву "Кінокритик".
Тарантіно вже написав сценарій свого останнього фільму© Кино-театр.ua
Культовий американський режисер Квентін Тарантіно вже написав сценарій фільму, яким планує завершити свою кар'єру, повідомляє
Подробиці сюжету тримаються у секреті. Але джерела повідомили деякі деталі. Так, за їхніми словами, дія розгортатиметься у 1970-х роках у Лос-Анджелесі, а головним дійовим персонажем буде жінка.
Фаїна Вауліна, ZN.ua