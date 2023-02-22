Актори фільму "Назад у майбутнє" зустрілися через 38 років після прем'єри: як вони змінилися

"Назад у майбутнє" - культовий фантастичний фільм 1985 року, який режисер Роберт Земекіс та продюсер Стівен Спілберг перетворили на успішну трилогію. Історія про підлітка з 1980-х, який випадково потрапляє у 1955 рік, досі залишається популярною і посідає 30 місце у рейтингу IMDB "250 найкращих фільмів", інформує Апостроф .

Фото: facebook.com/BTTF/

Персонажі фільму "Назад у майбутнє" та актори, які їх зіграли, полюбилися глядачам у всьому світі. Через 38 років після прем'єри вони зустрілися на фестивалі Fan Expo у Портленді (США) та порадували фанатів возз'єднанням.

Фото: instagram.com/lea_thompson/

Фото: instagram.com/lea_thompson/

Головного героя Марті Макфлая зіграв Майкл Джей Фокс. Зараз йому 61 рік і він бореться із хворобою Паркінсона. Через прогресуюче нейродегенеративное захворювання, яке наразі вважається невиліковним, Фоксу довелося піти з кіно.

Фото: instagram.com/realmikejfox/

Партнером Фокса у фільмі був Крістофер Ллойд, якому зараз 84 роки. Він зіграв харизматичного Дока. Володар трьох премій "Еммі" продовжує зніматися у кіно та серіалах, грає у театрі.

Фото: instagram.com/mrchristopherlloyd/

Ліа Томпсон зіграла Лоррейн Бейнс, маму Марті МакФлая в юності. 61-річна актриса та режисерка останніми роками працює над серіалами. Вона зняла кілька епізодів для "Стар Трека: Пікард" та "Постояльця з космосу".

facebook.com/BTTF/

Ліа Томпсон та її дочки

Фото: instagram.com/lea_thompson/

Роль Біффа Таннена у фільмі зіграв Томас Вілсон, який у квітні відсвяткує 64 день народження. З початку 2000-х років він працював переважно як актор озвучки. Його голос можна почути у мультфільмах "Атлантида: Повернення Майло", "Губка Боб", "Ріо", "Мисливці на тролів".

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Фото: instagram.com/tomwilsonusa/