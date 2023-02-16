Мобілізація та поганий зір: з якими хворобами очей можна отримати повну непридатність до військової служби

Загальну мобілізацію в Україні продовжено до 18 травня. Військовозобов'язані, які отримують повістки, направляються на військово-лікарську комісію. В українському законодавстві є чіткий перелік хвороб, які можуть стати приводом для отримання призовником повної непридатності до військової служби. Серед них і хвороби очей.

Мобілізація та поганий зір: з якими хворобами очей можна отримати повну непридатність до військової служби

Розглянемо докладніше, з якими проблемами зору людину не мають права мобілізувати під час воєнного стану.

Військовозобов'язаних можуть визнати непридатними до військової служби та зняти з військового обліку у разі:

  • виражених анатомічних змін або пороку становища повік, орбіти, кон'юнктивіту зі значними порушеннями зорових чи рухових функцій на обох очах;
  • різко виражених, з прогресуючим зниженням зорових функцій або частими загостреннями на обох очах хвороби склери, рогівки (рубці та помутніння), райдужної оболонки, циліарного тіла, кришталика (всі види катаракти), судинної оболонки;
  • хвороб склоподібного тіла та очного яблука;
  • невриту зорового нерва, хвороби та ураження зорового нерва та зорових шляхів;
Мобілізація та поганий зір: з якими хворобами очей можна отримати повну непридатність до військової служби

  • відшарування та розриву сітківки будь-якої етіології на обох очах;
  • всіх форм глаукоми в розвиненій та наступних стадіях на обох очах;
  • стійкого паралічу рухових м'язів очного яблука за наявності диплопії;
  • короткозорості або далекозорості будь-якого ока в одному з меридіанів більше 12,0 дптр або астигматизм будь-якого виду з різницею рефракції у двох головних меридіанах понад 6,0 дптр;
  • гостроти зору одного ока нижче 0,1 або його сліпоту;
  • відсутності очного яблука при гостроті зору другого ока 0,3 і нижче або гострота зору обох очей 0,2 і нижче.

Раніше повідомлялося, з якими серцево-судинними захворюваннями призовник може отримати звільнення від мобілізації.


Лобанова Єлизавета, Тудей





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