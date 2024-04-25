На знак визнання державної служби: Чарльз III нагородив Кейт Міддлтон особливим королівським титулом

Кейт Міддлтон, яка лікується від раку, отримала нагороду від короля Чарльза III. Він відзначив свою невістку Орденом Кавалерів Честі (Пошани) на знак визнання її державної служби.

Видання ENews пише, що, попри боротьбу з онкологією, роль принцеси Уельської у родині продовжує розширюватися та набувати ще більшого значення. Також дружина Вільяма тепер має новий титул - королівський представник Ордену Кавалерів Честі, і вона перша з сім'ї, хто удостоївся цього звання.

Кейт Міддлтон лікується від раку
Фото: instagram.com/princeandprincessofwales

Відомо, що Орден Кавалерів Честі вручається за виняткові досягнення в літературі, музиці, науці, політиці, промисловості та релігії. Кейт відзначили в тому числі за її значний внесок у мистецтво, оскільки вона є патроном Королівського фотографічного товариства та Національної портретної галереї, інформує Апостроф.

Орден був заснований у 1917 році королем Георгом V для визнання досягнень у різних галузях. Його у минулому отримували Пол Маккартні та письменниця Джоан Роулінг. Наразі відомо, що дану нагороду здобули всього 65 осіб.

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Принцеса Уельська і британський король Чарльз III мають теплі стосунки.
Фото: Getty Images

Що ж стосується інших наданих королівських титулів, то королева Камілла отримала титул Великий магістр і перша або гранд-дама Великого хреста найвидатнішого ордена Британської імперії. А принц Вільям, головний спадкоємець британського престолу, отримав новий титул Великий магістр Найпочеснішого ордена Бата, який раніше належав королю Чарльзу.

Нагадаємо, після підтвердження у них онкологічних хвороб стосунки Міддлтон і короля Чарльза зміцнилися, про що розповідали королівські інсайдери. Вони підтримують один одного у період лікування. За словами експертів, Кетрін має стосунки з своїм свекром більше як з батьком, аніж як з монархом, і він дуже цінує їхні теплі взаємини. Принцеса Уельська проводить час із британським королем і часто йому телефонує, щоб поговорити та підняти настрій.


Любов Блажко, Апостроф





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На знак визнання державної служби: Чарльз III нагородив Кейт Міддлтон особливим королівським титуломНа знак визнання державної служби: Чарльз III нагородив Кейт Міддлтон особливим королівським титулом
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