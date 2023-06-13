Мобілізація та проходження ВЛК громадянами, обмежено придатними до військової служби: процедура

В Україні вже другий рік триває воєнний стан і проходить загальна мобілізація. При цьому почали надходити повістки для проходження військово-лікарської комісії навіть тим чоловікам, які визнані обмежено придатними до військової служби. Тому у багатьох виникло питання: чи зобов'язані вони з'являтися за повісткою і проходити ВЛК.

Як з'ясувалося, визнання їх обмежено придатними, аж ніяк не звільняє таких громадян від проходження ВЛК.

Закон визначає три ступеня непридатності до військової служби:

Обмежено придатний.

Непридатний до військової служби у мирний час, але обмежено придатний під час війни.

Непридатний до військової служби зі зняттям з військового обліку.

Так ось, дві перші категорії зобов'язані періодично проходити ВЛК з метою підтвердження своєї непридатності або скасування статусу непридатного до військової служби. Причому висновок, зроблений ВЛК, дійсний лише протягом 12 місяців. Ба більше, якщо в країні запроваджено воєнний стан, то навіть ті, хто зовсім нещодавно пройшов медичний огляд, мають пройти медогляд повторно.

Як пояснюють у Міноборони, за рік стан здоров'я військовозобов'язаного може або покращитись, або погіршитися. Тому зробити повторний медичний огляд необхідно.

Закон не встановлює конкретний мінімальний термін, протягом якого військовозобов'язаний має з'явитися для проходження ВЛК. Кажуть, що зараз, у воєнний час, співробітники ТЦК нерідко вдаються до формулювань "на завтра" або навіть "на сьогодні".

Однак термін явки для проходження ВЛК чітко вказується у виданій повістці. Там має бути місце проходження, дата та час. Якщо військовозобов'язаний не прийшов у зазначений час, до нього можуть застосувати адміністративне стягнення.

Але при цьому є певні особисті обставини, за яких неявка людини на призначений час вважається цілком законною.

Такими причинами є:

Смерть близького родича, такого як батьки, дружина, діти, рідні брат або сестра, дід чи бабка, що сталася пізніше, ніж за сім днів до дати початку військових зборів.

Хвороба або необхідність догляду за хворою дружиною, чоловіком, дитиною або батьками, а також за дружиною або чоловіком, який проживає разом із військовозобов'язаним, у разі неможливості догляду за хворим іншим близьким родичем.

Порушене кримінальне провадження, адміністративне стягнення або кримінальне покарання, яке застосовується до військовозобов'язаного або резервіста, що унеможливлює його прибуття.

Надзвичайна ситуація, яка виникла під час призову на збори та завадила своєчасному прибуттю.

Проведення іспитів у вищому навчальному закладі.

Звісно, будь-яку з цих причин військовозобов'язаному доведеться підтвердити документально. Тільки в цьому випадку його не буде покарано за неявку.

Нагадаємо, уряд змінив умови надання відстрочок та звільнень від призову.