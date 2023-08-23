Загальна мобілізація: чи можуть вручати повістки у громадському транспорті

Зараз це питання хвилює багатьох.

В Україні триває загальна мобілізація. В цей час чоловіки віком від 18 до 60 отримують повістки та можуть вступити до лав ЗСУ. Зараз їх вручають не тільки вдома чи за місцем роботи, а й на вулицях та на блокпостах, інформує ZN.ua .

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Начальник відділу військового обліку, бронювання та впровадження ЕДРВ сектору мобілізаційно-оборонної роботи Запорізького обласного ТЦК та СП, полковник Андрій Гуренко під час брифінгу щодо перебігу мобілізації в області в офіційному Медіацентрі при ОДА пояснив, чи можуть представники ТЦК зупиняти громадський транспорт та вручати повістки.

«Сьогодні обговорюється дуже багато питань стосовно незаконного вручення повісток військовозобов’язаним в громадських місцях та на блокпостах. Хочу зауважити, що чинним законодавством не заборонено вручення повісток в громадських місцях», - підкреслив він.

Полковник також нагадав, що військовий обов’язок означає виконання правил військового обліку. Одним із правил є обов’язок для громадян в семиденний термін оповістити органи, в яких вони перебувають на обліку, про зміни у своїх персональних даних. На жаль, є велика кількість громадян , які цього не роблять і у ТЦК виникає необхідність проводити такі заходи оповіщення.

Що ж стосується видачі повісток в громадському транспорті, то полковник зазначив, що зупинити транспортний засіб можуть лише поліцейські. Військовослужбовець не має права зупиняти громадський транспорт. Але вручати повістки у будь-яких громадських місцях не заборонено.