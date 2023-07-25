Загальна мобілізація: які повістки будуть вручати з 1 серпня

Зараз їх отримують чоловіки призовного віку.

В Україні триває загальна мобілізація та оголошено воєнний стан через повномасштабне вторгнення Росії. В цей час чоловіки віком від 18 до 60 років отримують повістки, інформує ZN.ua.

Загальна мобілізація: які повістки будуть вручати з 1 серпня
© Віктор Назаров/Telegram

В Україні існує чотири види повісток. Зараз не вручають повістки для призову на строкову військову службу, адже наразі призов на строкову військову службу до ЗСУ та інших військових формувань не проводиться через загальну мобілізацію.

Тож в серпні військовозобов’язані можуть отримати наступні три види повісток.

  • Повістка для уточнення даних. Ці повістки вручають для уточнення та оновлення інформації про склад сім’ї, стан здоров’я військовозобов’язаних, місце роботи тощо.
  • Повістка на проходження військово-лікарської комісії. Ця повістка за підписом начальника РТЦК та СП зобов'язує пройти медичне обстеження. До повістки додається картка дослідження та медичного огляду військовозобов'язаного. Після медкомісії у цій картці буде вказаний висновок військово-лікарської комісії про придатність, непридатність чи обмежену придатність до військової служби.
  • Мобілізаційне розпорядження. Ця повістка вручається військовозобов’язаному після проходження медкомісії, якщо його визнано придатним до проходження військової служби.

Які повістки вручають найчастіше

Як повідомив речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін, зараз найчастіше вручають повістки з метою перевірки військово-облікових даних, пише «Суспільне».

Що має бути в повістці

Повістка має бути правильно заповнена і підписана начальником територіального центру комплектування.

У будь якій повістці мають бути вказані:

  • прізвище, ім’я та по батькові;
  • рік народження та адреса проживання військовозобов’язаного;
  • вид повістки, дата, час та адреса куди необхідно з’явитися;
  • уточнення щодо необхідних документів;
  • назва органу, печатка, підпис, прізвище, ім’я та по батькові начальника РТЦК та СП.


Аліса Ігітян, ZN.ua





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