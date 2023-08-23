Загальна мобілізація: чи можуть вручити повістку чоловіку, що має відстрочку

Вручення повістки не означає обов'язкову мобілізацію.

В Україні триває загальна мобілізація під час якої чоловіки призовного віку можуть отримати повістки та вступити до лав ЗСУ. Юрист Дмитро Дончак пояснив , чи можуть вручити повістку чоловіку, що має відстрочку від мобілізації, інформує ZN.ua .

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Він пояснив, що якщо таку особу зупинили на вулиці чи блокпості, треба показати документи, які підтверджують право на відстрочку. Наприклад, якщо особа має батька з інвалідністю, то можна показати пенсійне посвідчення батька та своє свідоцтво про народження.

«Але працівники ТЦК, які займаються врученням повісток, не завжди мають бажання розбиратися в документах - для них легше вручити повістку, а там вже нехай людина сама доказує військкомату - є право на відстрочку, чи немає», – пояснив він.

Він нагадав, що повістка, яку можуть вручити десь на вулиці (в тому числі і на блокпості) - це повістка для уточнення облікових даних. Відповідальність за ігнорування такої повістки передбачена статею 210-1 КУпАП України: порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, з урахуванням особливого періоду - тягне за собою накладення штрафу в розмірі від 3400 до 5100 грн.

Юрист зазначив, що не підписувати повістку, відмовлятися від вручення - це погана ідея.

«Знайдуть двох свідків, складуть акт про відмову від підпису. Після цього буде вважатися, що повістка вручена належним чином. Тобто якщо відмовитесь від підпису та від вручення - для вас нічого не зміниться в кращу сторону. Але вся різниця в тому що відмовившись від вручення, ви не будете знати - що там написали в повістці без вашого відома. Тому краще взяти повістку і розписатися про її вручення. Справа в тому, що незважаючи на той факт, що ви не підлягаєте мобілізації, ви все рівно залишаєтесь військовозобов'язаним, і повинні виконувати законні вимоги військкомату», – нагадав він.

То ж вручити повістку особі, яка має право на відстрочку можуть. І щоб його підтвердити, треба надати відповідні документи у ТЦК.