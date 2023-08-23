Загальна мобілізація: чи можуть вручити повістку чоловіку, що має відстрочку

Вручення повістки не означає обов'язкову мобілізацію.

В Україні триває загальна мобілізація під час якої чоловіки призовного віку можуть отримати повістки та вступити до лав ЗСУ. Юрист Дмитро Дончак пояснив, чи можуть вручити повістку чоловіку, що має відстрочку від мобілізації, інформує ZN.ua.

Загальна мобілізація: чи можуть вручити повістку чоловіку, що має відстрочку
© Сергій Наєв/Telegram

Він пояснив, що якщо таку особу зупинили на вулиці чи блокпості, треба показати документи, які підтверджують право на відстрочку. Наприклад, якщо особа має батька з інвалідністю, то можна показати пенсійне посвідчення батька та своє свідоцтво про народження.

«Але працівники ТЦК, які займаються врученням повісток, не завжди мають бажання розбиратися в документах - для них легше вручити повістку, а там вже нехай людина сама доказує військкомату - є право на відстрочку, чи немає», – пояснив він.

Він нагадав, що повістка, яку можуть вручити десь на вулиці (в тому числі і на блокпості) - це повістка для уточнення облікових даних. Відповідальність за ігнорування такої повістки передбачена статею 210-1 КУпАП України: порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, з урахуванням особливого періоду - тягне за собою накладення штрафу в розмірі від 3400 до 5100 грн.

Юрист зазначив, що не підписувати повістку, відмовлятися від вручення - це погана ідея.

«Знайдуть двох свідків, складуть акт про відмову від підпису. Після цього буде вважатися, що повістка вручена належним чином. Тобто якщо відмовитесь від підпису та від вручення - для вас нічого не зміниться в кращу сторону. Але вся різниця в тому що відмовившись від вручення, ви не будете знати - що там написали в повістці без вашого відома. Тому краще взяти повістку і розписатися про її вручення. Справа в тому, що незважаючи на той факт, що ви не підлягаєте мобілізації, ви все рівно залишаєтесь військовозобов'язаним, і повинні виконувати законні вимоги військкомату», – нагадав він.

То ж вручити повістку особі, яка має право на відстрочку можуть. І щоб його підтвердити, треба надати відповідні документи у ТЦК.


Аліса Ігітян, ZN.ua





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