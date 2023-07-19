Загальна мобілізація: чи можуть знятого з обліку відправити на ВЛК

Деякі чоловіки не можуть бути мобілізованими.

В Україні триває загальна мобілізація під час якої чоловіки призовного віку можуть вступити до лав ЗСУ. Деякі з них визнані непридатними до служби з виключенням з військового обліку, інформує ZN.ua.

Загальна мобілізація: чи можуть знятого з обліку відправити на ВЛК
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Юристка Галина Токмач пояснила, чи потрібно їм проходити ВЛК під час мобілізації. Вона пояснила, що якщо особа була виключена з військового обліку військовозобов'язаних, її не можуть направити на ВЛК (вручити відповідну повістку).

Так, відповідно до норм Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» та Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, затвердженого постановою КМУ від 30 грудня 2022 р. № 1487, повістка може бути вручена лише певній категорії громадян, а саме: призовникам, військовозобов’язаним та резервістам.

Пунктом 3.8 глави 3 розділу II Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України, затвердженого наказом Міністра оборони України 14.08.2008 № 402, передбачено, що після закінчення медичного обстеження під час мобілізації ВЛК виносить щодо військовозобов’язаного одну із таких постанов:

  • «придатний до військової служби»;
  • «тимчасово непридатний до військової служби (вказати дату повторного огляду)»;
  • «непридатний до військової служби з виключенням з військового обліку».

Згідно пункту 3 частини шостої статті 37 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» виключенню з військового обліку у відповідних районних (міських) територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (військовозобов’язаних та резервістів Служби безпеки України - у Центральному управлінні або регіональних органах Служби безпеки України, військовозобов’язаних та резервістів Служби зовнішньої розвідки України - у відповідному підрозділі Служби зовнішньої розвідки України) підлягають громадяни України, які визнані військово-лікарськими комісіями непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку.

Відповідно до пункту 79 Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, затвердженого постановою КМУ від 30 грудня 2022 № 1487, здійснюють взяття, зняття або виключення з військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів у випадках, передбачених законодавством; проставляють у військово-облікових документах призовників, військовозобов’язаних та резервістів відповідні відмітки про взяття їх на військовий облік, зняття та виключення з нього.


Аліса Ігітян, ZN.ua





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