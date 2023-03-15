Король Чарльз посвятив у лицарі 75-річного гітариста Queen Браяна Мея: фото
Після присвоєння братові титулу покійного батька Чарльз III нагородив гітариста рок-гурту Queen Браяна Мея лицарським званням. Тепер 75-річний музикант офіційно іменуватиметься сером, інформує Апостроф.
Церемонія посвяти у лицарі відбулася 14 березня у Букінгемському палаці. Король Великої Британії вручив британському рокеру почесну нагороду за заслуги у сфері музики та благодійної діяльності. Браян Мей відомий не лише як рок-гітарист, а й є активним борцем за права тварин та учасником багатьох благодійних ініціатив.
Фото: instagram.com/theroyalfamily
Під час церемонії король Чарльз постукав плоскою стороною меча по плечу Мея. Такою є традиція посвяти в лицарі.
Arise Sir Brian May Brian's investiture as Knight of The Realm took place в Buckingham Palace. The knighthood was presentd to Brian by His Royal Highness, King Charles.
Нагороду також отримала Іоланда Браун – король вручив саксофоністці орден Британської імперії. Мей і Браун привітали один одного після отримання нагород, сказано на сторінці королівської родини в Instagram.
Фото: instagram.com/theroyalfamily
Браян Мей - один із видатних гітаристів та автор низки знаменитих пісень. Окрім музичної кар'єри, він активно займається благодійністю та очолює організацію із захисту тварин, яка носить назву однієї з пісень гурту Queen - Save Me ("Врятуй мене").