П’яний чоловік, що накинувся на Раміну Есхакзай виявився рекетиром, який безнаказно "трусив" столичні мафи
На Есхакзай з погрозами накинувся п’яний чоловік .
Популярна українська блогерка та журналістка Раміна Есхакзай, яка в минулому була нареченою виконавця Віталія Козловського, потрапила у конфліктну ситуацію біля дороги.
Раміні не тільки не дали нормально розібратися з евакуацією її авто, але ще й один п'яний чоловік почав всіляко принижувати і ображати її.
П'яний чоловік, який представився Ігорем Князем виявився столичним рекетиром.
Про це
Чоловік п'ять років тому організував у столиці группу злочинців, яка вимагала кошти зі столичних мафів, які не видавали чеки на оплату.
Таку злочинну організацію він прикривав корисною "військово-громадською діяльністю".
З кожного столичного мафу та наливайки він вимагав від 2 до 4 тисяч гривень. Кошти з нещасних продавців вибивали силою та погрожували зброєю.
З весь довгий час своєї діяльності чоловік не поніс жодного покарання, адже мав зв'язки які дозволяли безперешкодно продовжувати свою діяльність.