П’яний чоловік, що накинувся на Раміну Есхакзай виявився рекетиром, який безнаказно "трусив" столичні мафи

На Есхакзай з погрозами накинувся п’яний чоловік .

Популярна українська блогерка та журналістка Раміна Есхакзай, яка в минулому була нареченою виконавця Віталія Козловського, потрапила у конфліктну ситуацію біля дороги.

Раміні не тільки не дали нормально розібратися з евакуацією її авто, але ще й один п'яний чоловік почав всіляко принижувати і ображати її.

П'яний чоловік, який представився Ігорем Князем виявився столичним рекетиром.

Про це повідомляє Telegram-канал "Батальон Монако".

Чоловік п'ять років тому організував у столиці группу злочинців, яка вимагала кошти зі столичних мафів, які не видавали чеки на оплату.

Таку злочинну організацію він прикривав корисною "військово-громадською діяльністю".

З кожного столичного мафу та наливайки він вимагав від 2 до 4 тисяч гривень. Кошти з нещасних продавців вибивали силою та погрожували зброєю.



З весь довгий час своєї діяльності чоловік не поніс жодного покарання, адже мав зв'язки які дозволяли безперешкодно продовжувати свою діяльність.



