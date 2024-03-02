Помер поет Валерій Вінарський, який був "символом" Андріївського узвозу

Поет помер на 86-му році життя.

У столиці на 86-му році життя помер "символ Андріївського узвозу" поет, бард Валерій Вінарський, повідомили на його сторінці Facebook друзі, інформує ZN.ua .

© Valeriy Vinarskiy/Facebook

"Валерій Вінарський був чудовою людиною, людиною з іншої епохи! Він мав безліч друзів, він знайомився з людьми за просто так, коли гуляв улюбленими місцями і його люди впізнавали", — йдеться в дописі.

Валерій Адрамович Вінарський народився 5 січня 1939 року у Києві. Власник трьох вищих освіт – інженер-будівельник, інженер-землеустроювач і диригент хору, також навчався в Музичному училищі імені Глієра.

Вінарського часто можна було зустріти на Андріївському узвозі, де він спілкувався з перехожими, вступав до батлів та вів активні дискусії в інтернеті. Його віршована збірка "Обман - Брехня" є унікальним жанром парної поезії.