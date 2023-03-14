Мобілізація в Україні: чи можна відмовитись від військової служби через релігійні переконання

Через військове вторгнення РФ в України оголошена загальна мобілізація та воєнний стан. Мобілізації підлягають військовозобов'язані чоловіки від 18 до 60 років. Адвокат юридичної фірми «Міллер» Андрій Новак в інтерв'ю виданню «Українська правда» розповів , чи можна відмовитись від мобілізації через віру та обрати альтернативний спосіб служби.

Чи повинна служити людина, яка має певні релігійні переконання

Релігійні переконання можуть дозволити військовозобов'язаному обрати вибрати альтернативний варіант служби, а не перебування на передовій зі зброєю в руках.

«Релігійні переконання не звільняють людину від обов’язку захищати державу. Конституція закріплює рівність усіх громадян та не допускає дискримінації за релігійною ознакою. А в Законі про мобілізаційну підготовку та мобілізацію немає жодних винятків стосовно вірян. Військовий обов’язок є однаковим як для віруючих, так і для невіруючих», – сказав Новак.