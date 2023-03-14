Мобілізація в Україні: чи можна відмовитись від військової служби через релігійні переконання

Роз'яснення дав експерт.

Мобілізація в Україні: чи можна відмовитись від військової служби через релігійні переконання
© unsplash/cdoncel

Через військове вторгнення РФ в України оголошена загальна мобілізація та воєнний стан. Мобілізації підлягають військовозобов'язані чоловіки від 18 до 60 років. Адвокат юридичної фірми «Міллер» Андрій Новак в інтерв'ю виданню «Українська правда» розповів, чи можна відмовитись від мобілізації через віру та обрати альтернативний спосіб служби.

Чи повинна служити людина, яка має певні релігійні переконання

Релігійні переконання можуть дозволити військовозобов'язаному обрати вибрати альтернативний варіант служби, а не перебування на передовій зі зброєю в руках.

«Релігійні переконання не звільняють людину від обов’язку захищати державу. Конституція закріплює рівність усіх громадян та не допускає дискримінації за релігійною ознакою. А в Законі про мобілізаційну підготовку та мобілізацію немає жодних винятків стосовно вірян. Військовий обов’язок є однаковим як для віруючих, так і для невіруючих», – сказав Новак.


Дар'я Скрипник, ZN.ua





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