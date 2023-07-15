Загальна мобілізація: чи можуть змусити непридатного до служби з’явитися у військкомат

Деякі роботодавці можуть вимагати цього у працівників.

Порядок військового обліку в Україні регламентується постановою №?1487, яку ухвалив Кабмін. Компанії, які найматимуть на роботу працівників без військово-облікових документів або іншим чином порушують його порядок, можуть бути оштрафовані, інформує ZN.ua .

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У зв’язку з цим можуть виникнути ситуації, коли роботодавці можуть вимагати працівників відвідати військкомати. Адвокат Андрій Межирицький пояснив , що в такому випадку робити чоловіку, який непридатний до військової служби.

Він підкреслив, що порядок оповіщення військовозобов’язаних про необхідність явки до ТЦК (вручення повісток) під час мобілізації жодним нормативним документом не встановлений. Тому використовуються положення нормативного акту який регулює порядок оповіщення громадян про призов на строкову військову службу і їх прибуття на призовні дільниці.

Відповідно до п. 56 Положення про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом (Постанова КМУ від 21.03.2002р. № 352) оповіщення громадян про призов на строкову військову службу та їх прибуття на призовні дільниці здійснюється за розпорядженнями керівників районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Конкретні строки явки до призовних дільниць установлюються районними (міськими) територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки в повістках, вручення яких проводиться через відповідні органи місцевого самоврядування, керівників підприємств, установ, організацій, у тому числі закладів освіти, незалежно від підпорядкування і форми власності.

Тобто керівник підприємства має право оповіщувати працівників про необхідність явки до ТЦК. Проте, належним способом оповіщення, виходячи із вищезазначеної норми, є вручення повістки. Відповідно до норм Постанови КМУ від 21.03.2002р. № 352, а також Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» саме повістка є єдиним документом, після отримання якого виникає обов’язок явки до ТЦК.

Наказ по підприємству, хоча і може містити в собі таку ж саму інформацію як і в повістці, не може її замінювати. Крім того форма Розпорядження яку надсилає керівник ТЦК керівнику підприємства, також передбачає додавання до неї повісток на кожну особу, яка викликається до ТЦК.

Отже, правомірним способом оповіщення працівників підприємства про необхідність явки до ТЦК є по перше, повідомлення підприємства про особисті дані працівників, після цього керівництво ТЦК надсилає розпорядження разом з повістками відповідно до кількості осіб які викликаються до ТЦК і керівник підприємства, який є особою уповноваженою вручати повістки, вручає кожному працівнику під підпис повістку.

Якщо керівник підприємства де працює чоловік, не вручив йому саме повістку (на це він має повноваження), то такий чоловік не вважаєтесь належним чином повідомленим про необхідність явки до ТЦК. Будь-які штрафи в даному випадку неправомірні, оскільки види стягнень за порушення законодавства про працю визначені Кодексом Законів України про Працю. І штраф взагалі непередбачений як вид стягнення.

Адвокат також наголосив, що існуюча на сьогодні практика свідчить, що такі законодавчі вимоги ігноруються як ТЦК та і керівниками підприємств. До складання Розпорядження посадові особи ТЦК не з’ясовують особисті дані працівників підприємств, тому Розпорядження надсилаються загальні, на всіх працівників, звісно без додавання повісток.

Керівник підприємства, щоб не вступати в конфлікт з ТЦК не повертає таке Розпорядження без виконання, а видає наказ, який доводить до відома працівників. Якщо керівництво підприємства направить інформацію про оповіщення до ТЦК та повідомить особисті дані особи(паспортні дані, місце реєстрації), то цілком можливо, що в разі неявки, відносно неї буде складено постанову про адміністративне правопорушення та застосують штраф в розмірі від 3400 грн. до 5100 грн.

В такому разі, треба бути оскаржувати таку постанову до суду з вищезазначених підстав. Про наявність такої постанови особа зможете дізнатись якщо отримає її поштою або з додатку «Дія» (коли постанова потрапить до державного виконавця).