Кейт Міддлтон у рожевій сукні викликала фурор на квітковій виставці

Кейт Міддтон відвідала квіткову виставку. 41-річна принцеса Уельська обрала рожеву "сукню Барбі" для нового виходу у світ.

Кейт Міддлтон у рожевій “сукні Барбі“ викликала фурор на квітковій виставці

Дружина принца Вільяма стала гостею щорічної виставки квітів у Челсі і виявилася у центрі загальної уваги. Вона одяглася в рожеву сукню-сорочка з шовку від бренду ME+EM. Кейт Міддтон віддала перевагу приталеній моделі з довгим рукавами та поясом.

Королівська особа обрала бежеві танкетки на шнурівці від Castaner Carina Espadrille. Вона віддала перевагу ніжному денному макіяжу, а своє довге темне волосся уклала в романтичні локони. Кейт доповнила жіночний образ стильними сережками у вигляді папороті листя від Catherine Zoraida.

Примітно, що її Високість вже одягала це вбрання у травні 2021 року, коли відвідувала Шотландію. Вона навіть позичала це вбрання своєї матері Керол.

Кейт Міддлтон у рожевій “сукні Барбі“ викликала фурор на квітковій виставці

Представниця монаршої родини Великобританії без попередження з'явилася на заході, який організувало Королівське садівниче товариство. Кейт приєдналася до школярів на першому в історії заходу дитячому пікніку. Вона поспілкувалася з учнями, які брали участь у кампанії RHS з озеленення територій, а також відвідала з ними три виставкові сади.

Кейт Міддлтон у рожевій “сукні Барбі“ викликала фурор на квітковій виставці

Міддлтон разом із дітьми взяла участь у полюванні на комах та допомогла їм приготувати страву. Вона кілька разів раніше відвідувала квіткову виставку. 2019 року улюблениця публіки навіть створила проект свого власного саду "Назад до природи". Кейт співпрацювала з ландшафтними архітекторами та дизайнерами Адамом Уайтом та Андре Девісом, щоб відтворити спогади зі свого дитинства. Кейт вшанувала пам'ять принцеси Діани, включивши до дизайну незабудки, які любила мати її чоловіка.

Обраниця спадкоємця престолу висловила сподівання, що такі зелені оазиси надихнуть родини у містах вийти на вулицю та насолодитися природою.

Нагадаємо про три найстильніші зачіски Кейт Міддлтон, які легко повторити.


Леся Ловіцька, Тудей





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