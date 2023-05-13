Тіна Кароль у червоній сукні з декольте та стразами показала образ для Євробачення

Тіна Кароль показала свій образ для виступу на 67-му міжнародному музичному конкурсі "Євробачення". 38-річна співачка позувала в червоній сукні з декольте у формі серця та стразах.

Народна артистка України виступить на ліверпульській сцені сьогодні, 13 травня. Вона виконає на гранд-фіналі "Євробачення" свій хіт Show Me Your Love, який вперше представила на конкурсі у 2006 році. Тіна Кароль покаже свій номер разом із представниками 26 країн-учасниць, яких відібрали у двох півфіналах.

Зірка приміряла вбрання, автором якого став відомий київський дизайнер Іван Фролов. Тіна постала у червоній сукні з асиметричним кроєм. Ліф з вирізом у формі серця та спідниця, укорочена на одному стегні, підкреслили розкішну фігуру Кароль.

Тканина щедро декорована сяючим камінням. Стиліст уклав довге світле волосся співачки в об'ємні локони. Макіяж з акцентом на червоні губи давно став візитівкою української красуні.

"Українському надзвичайно талановитому Івану Фролову відомо все про жіночність та привабливість. Рада, що наші світи зустрілися", - написала поп-діва.

Нагадаємо, що наша країна здобула перемогу на "Євробаченні" минулого року. Через війну конкурс проводиться в Англії. у 2023-му від України виступає гурт TVORCHI з композицією Heart of Steel. За прогнозами букмекерів, вона знаходиться на третьому місці у рейтингу можливих переможців, поступаючись Швеції та Фінляндії.

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У якості запрошених артистів свої перформанси представлять переможці торішнього конкурсу Kalush Orchestra, гурт Go_A, переможниця шоу 2016 року Jamala, а також Вєрка Сердючка.

Раніше Тіна Кароль розкритикувала свій виступ на "Євробаченні-2006".