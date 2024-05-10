Jerry Heil перед фіналом "Євробачення" скандал у Польщі, українці відповіли: "Знайшли, до чого причепитися"

alyona alyona & Jerry Heil

Jerry Heil опублікувала відео ще на початку березня, однак поляки звернули на нього увагу саме зараз, перед фіналом пісенного конкурсу "Євробачення".

У соцмережах поляки висловили своє обурення щодо світшота, який вдягла одна з учасниць Євробачення з України, Jerry Heil. На ньому був напис "Banderaciaga", що спричинило негативну реакцію користувачів, які навіть закликали не голосувати за інших українських виконавців.

Ще у березні 2024 року у соцмережі було опубліковано відео, в якому Jerry Heil (справжнє ім\'я Яна Шемаєва) виконує пісню "Teresa & Maria". Вона виступала у кофті кольору хакі від українського бренду Hype Labs з написом "Banderaciaga", який поєднує прізвище очільника Організації українських націоналістів Степана Бандери та дому моди Balenciaga.

Це викликало обурення серед поляків. Навіть польська політична діячка Анна-Марія Жуковська закликала не голосувати за Україну на цьогорічному Євробаченні.

Польський музикант Ян Поспєшальські взагалі закликав не дозволяти українським дітям в Польші вчити історію за українськими підручниками. Він каже, що тільки книги польських істориків - правдиві та кажуть, що насправді Степан Бандера робив у свій час.

Українці тим часом поставились абсолютно спокійно до закликів поляків. Багато з них в мережі пишуть, що після блокади кордону польськими фермерами не дивуються вже таким закликам.

"Не дивуюсь, а після блокади кордону тими мазурами відношення до них просто негативне і плювати, що вони там думають про нас", "Можна подумати, що то поляки голосували за нас... Це величезна купа заробітчан українців з Польщі нам віддавали свої голоси", "А яке відношення має светр до співу? Знайшли, до чого вчепитися ", "Хай не голосують, переживемо якось".


Олександра Торохтій, politeka.net





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