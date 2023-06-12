Дженніфер Лопес у червоній сукні з пір'ям засвітила стрункі ніжки на вечірці

Дженніфер Лопес не залишається непоміченою, де б вона не з'являлася, а все завдяки тому, що напередодні свого 54-річчя зірка виглядає на 10 років молодшою.

В особистому обліковому записі в Інстаграм виконавиця поділилася серією нових фотографій.

"Час для бранча", - підписала посаду зірка.

Джей Ло у кадрі постала в ефектному образі. Зважаючи на все, артистка побувала на вечірці, про що свідчить її вбрання. Її вибір упав на коротку червону облягаючу сукню без бретельок, з асиметричною спідницею, поділ якої прикрашений пір'ям. Образ американська актриса та співачка завершила симпатичними босоніжками на високих підборах, а також одягла довгі масивні сережки.

Волосся виконавиця поклала у гарну високу зачіску, залишивши передні пасма обрамляти обличчя, а в макіяжі зробила ставку на природній красі, підкресливши її нюдовим макіяжем.

"Ти старієш як прекрасне ягідне вино", "Червоний на тобі виглядає приголомшливо", "Ікона", "Дуже красива", "Чудова", "Ти виглядаєш як ангел", - пишуть шанувальники, які захопилися її новими фото.

Нагадаємо, Дженніфер Лопес у сукні з рукавами-дзвонами та недбалим пучком на голові сходила з дітьми до ресторану.