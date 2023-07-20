Дженніфер Лопес без макіяжу та фільтрів: фото папараці

Дженніфер Лопес потрапила до об'єктивів папараці після тренування. Зірка була одягнена в облягаючий спортивний одяг, а на її обличчі зовсім не було макіяжу. Журналісти опублікували фото без обробки та фільтрів.

Папараці показали Дженніфер Лопес без макіяжу та фільтрів: як у реальному житті виглядає зірка

Американську актрису та співачку чекали фотографи біля спортзла, в якому вона зазвичай займається. Артистка вийшла на вулицю після ранкового тренування у студії Трейсі Андерсон у Студіо-Сіті.

Для занять спортом 53-річна Джей Ло обрала неонові легінси під зміїну шкіру, яскраво-жовту спортивну майку та масивні білі кросівки. Вбрання у всій красі підкреслило апетитні форми зірки, її пишні стегна, вузьку талію, плоский живіт, підтягнуту оксамитову шкіру.

На тренування співачка прийшла із зібраним у розпатланий пучок волоссям і відмовилася від макіяжу. У 53 роки артистка може похвалитися чудовою зовнішністю та молодим обличчям – фанати зазначають, що їй складно дати понад 40 років.

Папараці показали Дженніфер Лопес без макіяжу та фільтрів: як у реальному житті виглядає зірка

Папараці показали Дженніфер Лопес без макіяжу та фільтрів: як у реальному житті виглядає зірка

"Без фільтрів, без макіяжу, без усього, а вона все ще красуня. Натуральна краса! Можна опублікувати найневдаліші її фото, а вона все ще у формі", "Хотіла б я мати стільки мотивації займатися систематично, як вона", "Цей колір зовсім їй не йде. Вона виглядає блідою і втомленою", "У 53 роки вона виглядає приголомшливо", "Вона буквально світиться", "От одразу видно, людина паше в залі", - пишуть користувачі під фото зірки.

Папараці показали Дженніфер Лопес без макіяжу та фільтрів: як у реальному житті виглядає зірка

Папараці показали Дженніфер Лопес без макіяжу та фільтрів: як у реальному житті виглядає зірка

Нагадаємо, 53-річна Дженніфер Лопес у червоній сукні-сонці з відкритою спиною викликала фурор у вбранні в грецькому стилі.


Анастасия Березовская, Тудей





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