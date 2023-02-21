Досліджуємо потенціал: Метт Деймон заговорив про зйомки фільму про війну в Україні

Відомий американський актор, продюсер і сценарист Метт Деймон заявив, що задумується над тим, щоб зняти документальний фільм про війну в Україні. Таку заяву він зробив на прес-конференції на 73-му Берлінському кінофестивалі (інша назва – Берлінале).

На цьому заході була представлена документальна стрічка під назвою "Поцілунок майбутнього", яка розповідає про облогу Сараєва - столиці Боснії та Герцеговини - що продовжувалась майже чотири роки в 1990-х. Картина була створена під керівництвом Метта Деймона та Бена Аффлека. Детальніше про це розповідає видання Deadline, інформує Апостроф.

Фото: Getty Images

Питання про зйомки фільму про сьогоднішні події в Україні Деймону поставили журналісти, назвавши в якості прикладу Шона Пенна, який на тому ж Берлінале презентував свою кінороботу "Суперсила" – стрічка присвячена боротьбі українського народу за власну свободу та права.

Деймон зазначив під час спілкування з пресою, що на даний момент вивчає потенціал можливого проекту про Україну. "Я думаю, що зараз про це знімають багато чудових фільмів. Я впевнений, що в майбутньому їх буде дуже багато. Зараз у нас нічого немає… хоча, насправді, ми вже досліджуємо потенціал, але це на ранніх стадіях", – сказав знаменитість.

Фото: instagram.com/mattdamonteam

Актор також додав, що ще не спілкувався з президентом України Володимиром Зеленським особисто, проте мав можливість раніше познайомитися з його дружиною - першою леді Оленою Зеленською. Зустріч відбулася на Генеральній Асамблеї ООН близько року тому.

Окрему увагу привертає синьо-жовтий значок, який зірка прикріпив на свій піджак. Золоте ведмежа - символ Берлінського кінофестивалю – цього року пофарбували у кольори українського прапора в знак солідарності з нашою країною.

Метт Деймон – 52-річний американський актор, продюсер і сценарист. Лауреат премій "Оскар" і "Золотий глобус" за 1998 рік в категорії "Найкращий оригінальний сценарій фільму" за фільм "Розумник Вілл Гантінґ".


Любов Блажко, Апостроф





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