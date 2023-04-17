Вперше в Україні протез імплантували в кістку пацієнта: у чому переваги методу
Першим пацієнтом став ветеран ЗСУ.
У Львові здійснили перше в Україні остеоінтеграційне протезування - імплантували протез в кістку пацієнта,
«Використовувати класичні протези людям, які втратили обидві кінцівки, складно й часто боляче. Завдяки остеоінтеграційному протезуванню робити перші кроки на імплантованих протезах можна вже на другий день після операції та повноцінно ходити - вже за шість місяців», - пояснили в МОЗ.
Перший пацієнт в Україні з таким протезом - 56-річний ветеран російсько-української війни, капітан ЗСУ Ігор Крупнов, який втратив обидві ноги внаслідок наїзду авто на міни.
Провести остеоінтеграційне протезування українським лікарям допоміг австралійський ортопед-травматолог Муньєд Аль Мудеріс, на рахунку якого вже близько 1,500 операцій.