Пандемія коронавірусу: процент смертності від COVID-19 в Україні змінюється

Небезпека захворіти все ще існує.

В Україні стрімко змінюється кількість летальних випадків в наслідок COVID-19. В Центрі громадського здоров’я повідомили, що вона знижується, пише «Українська правда», інформує ZN.ua .

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Там повідомили, що за період 17-23 квітня в Україні спостерігалося зниження захворюваності на COVID-19 на 34,6% у порівнянні з попереднім тижнем.

«Зазвичай помирають пацієнти старше 60 років, які мають супутні захворювання», – пояснила керівниця відділу епіднагляду ЦГЗ Оксана Кошалко.

Зараз найпоширенішим є штам «Омікрон», який має значно меншу летальність, ніж «Дельта».

«Зараз реєструється менше 1% летальних випадків серед зареєстрованих випадків. Під час циркуляції штаму "Дельта" цей показник був більше 7%», – додала вона.

У ЦГЗ також пояснили, що сім летальних випадків на Івано-Франківщині та десять на Черкащині – це кількість пацієнтів, які мали лабораторно підтверджений COVID-19, однак причина смерті цих осіб може бути інша.