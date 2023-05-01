Пандемія коронавірусу: процент смертності від COVID-19 в Україні змінюється
Небезпека захворіти все ще існує.
В Україні стрімко змінюється кількість летальних випадків в наслідок COVID-19. В Центрі громадського здоров’я повідомили, що вона знижується,
Там повідомили, що за період 17-23 квітня в Україні спостерігалося зниження захворюваності на COVID-19 на 34,6% у порівнянні з попереднім тижнем.
«Зазвичай помирають пацієнти старше 60 років, які мають супутні захворювання», – пояснила керівниця відділу епіднагляду ЦГЗ Оксана Кошалко.
Зараз найпоширенішим є штам «Омікрон», який має значно меншу летальність, ніж «Дельта».
«Зараз реєструється менше 1% летальних випадків серед зареєстрованих випадків. Під час циркуляції штаму "Дельта" цей показник був більше 7%», – додала вона.
У ЦГЗ також пояснили, що сім летальних випадків на Івано-Франківщині та десять на Черкащині – це кількість пацієнтів, які мали лабораторно підтверджений COVID-19, однак причина смерті цих осіб може бути інша.