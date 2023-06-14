Камалія постраждала в Україні та показала фото з лікарні

Камалія змусила шанувальників хвилюватись. Стало відомо, що артистка опинилася у лікарні.

Камалія постраждала в Україні: до мережі потрапило фото співачки із лікарні

В особистому обліковому записі в Інстаграм українська співачка опублікувала нове фото. У кадрі 46-річна Камалія постала у лікарняному халаті та шапочці біля апарату МРТ.

Стало відомо, що виконавиця впала з велосипеда, доки знімала відео на телефон. Спочатку вона подумала, що нічого страшного, але біль не вщухав, і їй довелося звернутися по допомогу.

"Не хотела делиться новостями, стеснялась… в свои 46 упала с велосипеда, снимая видео на телефон. Думала, просто забилась, но боль никуда не исчезла, а только усилилась. Возможен перелом ребра. Приехала на МРТ и КТ", - відзначила Камалія.

Камалія постраждала в Україні: до мережі потрапило фото співачки із лікарні

Співачка зізналася, що дуже засмучена, оскільки цього тижня, всього за два дні, у неї заплановано виступ на премії YUNA. Невідомо, чи можна їй тепер взагалі давати концерти.

"А уже в пятницу премия YUNA, и для меня было очень важно и ответственно подготовиться к выступлению. Теперь не знаю, как все будет… Прошу вас, друзья, будьте осторожны, особенно снимая видео", - написала співачка.

Шанувальники спробували підтримати зірку, відзначаючи, що їй нема чого соромитися: "Бережіть себе", "Нехай це буде просто забій, який швидко заживе", "Це не соромно, це нормально, це життя і всяке може статися (можна впасти і на рівній дорозі)", "Пташка! Така була щаслива зі своїми дівчатками на фото. Може обійдеться і це не перелом".

Камалія постраждала в Україні: до мережі потрапило фото співачки із лікарні

Нагадаємо, Камалія показала своїх підрослих красунь-дочок від пакистанського мільярдера.


Анастасия Березовская, Тудей





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