Мобілізація в Україні: кого призивають у першу чергу

Мобілізацію та військовий стан в Україні продовжено до 18 серпня. Повістки продовжують вручати чоловікам від 18 до 60 років. Усі вони можуть бути мобілізовані, але перед цим потрібно пройти військово-лікувальну комісію, а декому ще й перенавчання.

Мобілізація в Україні: кого призивають у першу чергу, а кого відправляють на перенавчання

Мобілізувати наразі можуть такі категорії чоловіків:

  • придатні та обмежено придатні за станом здоров'я під час воєнного стану у віку від 27 до 60 років без досвіду військової служби;
  • придатні та обмежено придатні за станом здоров'я під час військового стану з досвідом військової служби у віку від 18 до 60 років;
  • зняті та виключені з військового обліку чоловіка у віці від 18 до 60 років (власники "білого квитка"), визнані придатними або обмежено придатними за станом здоров'я під час військового стану рішенням ВВК, які не чинили тяжкий злочин.

Перед тим, як вирушити на службу, всі військовозобов'язані повинні пройти ВЛК. З 1 червня комісія проходить за новою схемою. Обійти лікарів можна як у поліклініці, так і у навчальному центрі при військкоматі. Усі діагнози призовників мають бути підтверджені, і якщо належить, то їм видадуть відстрочку від мобілізації. Проте зараз контроль за постановкою діагнозів посилився, тому деяких призовників перевірятимуть на ВЛК двічі.

Мобілізація в Україні: кого призивають у першу чергу, а кого відправляють на перенавчання

Кого призивають у першу чергу

У ТЦК очікують, що в Україні найближчим часом активізується призов чоловіків віком від 25 до 27 років. Оскільки призову на термінову службу зараз немає, то ця категорія чоловіків або навчається, або працює, але саме на фронті їх потребують.

Верховна Рада проголосувала за зменшення граничного віку перебування призовників на військовому обліку з 27 до 25 років. Основна мета – збільшення масиву військовозобов'язаних громадян для мобілізації та подальшого відправлення на фронт.

Якщо досі чоловіки до 27 років, які не пройшли термінову службу в армії, не вважалися військовозобов'язаними, а отже, і не підлягали мобілізації, то тепер ТЦК отримають право на мобілізацію всіх чоловіків віком від 25 років. Причому призивати до ЗСУ зможуть як тих, хто відслужив на строковій службі, так і тих, хто був визнаний обмежено придатним та не має жодного досвіду військової служби.

Наразі мобілізують фахівців, необхідних на фронті, і насамперед чоловіків, які добре володіють іноземними мовами. Україна отримує багато зброї від західних партнерів, і є необхідність спільно із закордонними інструкторами навчати майбутніх бійців. Без знання мови навчання пройти не вдасться.

Раніше адвокат розповів, що робити призовникам, які отримують повістки через СМС.


Лобанова Єлизавета, Тудей





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