Вирішила не звертати увагу: Ані Лорак пояснила своє мовчання про війну в Україні

Ані Лорак у Росії звинуватили у зборі благодійних коштів для українських військових, через що її концерти почали скасовувати. Співачка, яка живе в Москві і більше року мовчала про війну в Україні, злякалася втрат доходів і почала активно спростовувати чутки. Лорак дала інтерв'ю пропагандистській Олені Жигаловій, де пояснила свою позицію.

Артистка не стала використовувати слово "війна", замінюючи його алегоричним виразом "ці події". Після "пережитого стресу" Лорак "вирішила жити", інформує Апостроф.

Фото: instagram.com/anilorak

"Я літо медитувала, працювала над собою, дієти, йога. Відволікалася. Поглибилася у пошуки себе", - розповіла вона.

На гастролі в Європі в якості "української співачки" Лорак розраховувати не доводиться, тому вона повернулася до активної роботи в Росії. Ризик скасування концертів змусив її вийняти голову з піску та заговорити.

"Маніпуляції та фейкові новини почалися з першого дня цієї ситуації. Я опинилася серед двох вогнів. Я просто вирішила, що не звертатиму на це увагу, тому що мені потрібно жити своє життя, себе в ресурсі тримати. Коли справа дійшла до очевидного наклепу, треба щось говорити", - заявила вона.

Фото: instagram.com/anilorak

Лорак ще раз відхрестилася від підтримки українських військових, бо її брат загинув у Афганістані.

"Мій брат загинув в Афганістані, коли мені було 9 років. Я не можу допомагати на військові потреби, для мене це неможливо. Цього не буде ніколи. Я хочу триматися подалі від цього, - каже вона. - Я людина, яка живе у своєму світі. Я була дуже далека від політики. Мені є куди витрачати своє життя".

Євромайдан в Україні, а також військове вторгнення РФ у 2014 році Лорак назвала "політичними діями". Свій вибір вона зробила на користь Росії.

"Тут я отримала підтримку, кохання. Я почала розвиватися, рости як артист. Я дуже рада, що мене полюбили, підтримали. Я завжди буду зі своїми глядачами", - каже вона.

Фото: instagram.com/anilorak

Те, що в рідній країні, яка щодня зазнає російської агресії, її позбавляють нагород і звань, Лорак назвала "неприємною ситуацією".

"Таке ставлення ранить мене. Але все одно є хороші люди. Я вірю в добро, що воно переможе. Ми душа, і на рівні душі ми всі єдині. Але я все одно не можу зрозуміти, коли стільки ненависті", - сказала вона крізь сльози.


Наталка Лавринець, Апостроф





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