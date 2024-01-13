Наречена Гринкевича-молодшого пояснила, звідки в неї дві квартири та нежитлове приміщення за 4,6 мільйона

З придбанням квартир допоміг батько художниці.

Художниця Софія Морозюк на своїй сторінці в Instagram прокоментувала інформацію Агентства з розшуку та менеджменту активів про майно сім'ї її нареченого Романа Гринкевича. У переліку нерухомості львівського бізнесмена, якого підозрюють у зловживаннях на контрактах для ЗСУ, є дві квартири, які належать 25-річній Соні, інформує ZN.ua.

"У відповідь на звинувачення, що "в мене знайшли дві квартири". Квартири є. Але. Одну собі купив батько (продавши до цього нерухомість у Харкові), і оформив частку на мене. Він є платником. Це його гроші, не мої. І другу я купила з частковою допомогою батька, і він є співвласником", - написала Морозюк.

Вона зазначила, що одну квартиру вона купила 16 серпня 2022 року, а другу - 2 червня 2022 року, а з Романом Гринкевичем познайомилася майже через рік після цих покупок. Свою художню майстерню, написала Морозюк, вона купила сама.

"Щодо нежитлової нерухомості під майстерню: її ціна склала 4,6 млн грн. Це приблизно мій річний дохід. Всі такі угоди проводяться у безготівці, і банк перевіряє джерело походження коштів. Нагадаю, що я вже не один рік ФОП і плачу податки", - пояснила художниця.

Нагадаємо, 29 грудня львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича затримало ДБР, коли він намагався дати одному із керівників бюро хабар у розмірі 500 тисяч доларів для сприяння у поверненні майна його компаній, вилученого під час розслідування. Останнє проводиться в межах справи за фактом оборудок із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ, на постачання яких корпорації бізнесмена виграли 23 тендери загальною вартістю понад 1,5 млрд грн. Втім, згодом стало відомо, що насправді підприємства Гринкевича займаються будівництвом. Одяг для військових вони купували у Туреччині і перепродавали з націнкою 60%.


Ірина Мамчур, ZN.ua





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