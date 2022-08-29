Дуже важко Льоші: Настя Каменських пояснила, чому Потап не повертається до України

Олексій Потапенко (Потап) – один із знаменитих українців, які зустріли початок повномасштабної війни за кордоном і досі не повернулися додому. У зв'язку з цим продюсера неодноразово критикували в мережі, а Даніель Салем, який нині служить у ЗСУ, говорив про розчарування поведінкою артиста, інформує Апостроф .

Дружина Потапа Настя Каменських повернулася до України без нього. В інтерв'ю Аліні Доротюк співачка розповіла, де він перебуває і що заважає йому приїхати.

Фото: instagram.com/kamenskux

За словами Каменських, після початку повномасштабного вторгнення РФ першою думкою Потапа було повернутися, але разом подружжя вирішило, що за кордоном онлайн від них буде більше користі. Невдовзі графік продюсера став таким щільним, що йому ніколи було приїхати в Україну.

"Закрутилося з благодійними концертами, з аукціонами, з бізнес-зустрічами. Він чоловік, у нього бізнес, NFT. Дуже багато кого залучав до допомоги. Він зараз перебуває в переїздах. Він має проекти, які він взявся робити, і він хоче їх доробити. З його боку розвернутися і поїхати було б дезертирством, - каже артистка. - Він незабаром закінчить свої запитання та приїде".

Каменських вважає, що хейт із приводу виїзду знаменитих чоловіків за кордон не стосується її чоловіка.

"Він же не через паркан перелазив, не через шлагбаум перестрибував. Ми не виїжджали нікуди, ми там застрягли. Щоб поїхати, це треба взяти свої манатки, свого собаку і поїхати за якимось там життям. Ні, ми там просто застрягли. А те, що там закрутилося з якимись проектами - так, - пояснює Каменських. - Звичайно, дуже важко Льоші, що він не може через свій графік повернутися, коли він хоче, і тільки в мене зараз з'явилася можливість. Але якби я приїхала два чи три місяці тому, війна б не закінчилася. Ми з чоловіком вирішили не звертати уваги на хейт, якісь думки людей, а просто діяти".

Фото: https://www.instagram.com/realpotap/

Настя розповіла, що половину обличчя у Потапа паралізувало через стрес.

"Це не так, що ті, хто тут знаходиться, війну відчувають, а ті люди, які застрягли там або втекли від війни, ні. Вони всі переживають. І Льоша мій – не виняток. Так у нього через моральний стан паралізувало половину обличчя, і півтора-два місяці воно відходило", - каже вона.