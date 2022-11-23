Аліна Паш пояснила своє фото в Москві на Червоній площі: "Найбільше в цій історії шкода моїх..."

Українська співачка Аліна Паш усвідомила свою помилку і найбільше у цій скандальній історії шкодує не за себе.

Так, в інтерв'ю Палає Паш розповіла, що мама просила її видалити фотографію, яку вона зробила в Москві на Червоній площі. Та дівчина не слухала.

«Кажу: "Мамо, ти не розумієш, це мій стейтмент. Я з цією "Київ-кофточкою" стою – це десь мій прапор, червоно-чорний, синьо-жовтий. Мама: "Це ніхто не зрозуміє", – згадала співачка про цю розмову.

За її словами, коли вибухнув скандал, їй було шкода рідних та друзів.

«Найбільше мені в цій історії шкода моїх родичів та друзів, які просто спостерігали та нічого не могли зробити», - розповіла Паш.

Артистка наївно вважала, що українці зрозуміють це фото та його посил, але згодом стало зрозуміло, що цього не буде.

Тоді було вирішено, що Україну на конкурсі представлятиме Паш.

Проте з'ясувалося, що Аліна потрапила до Криму незаконно. Вибухнув скандал, і від участі у Євробаченні артистку усунули.