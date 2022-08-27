Настя Каменських пояснила, чому повернулася в Україну без Потапа та як реагує на хейт

Настя Каменських зі своїм чоловіком Потапом напередодні вторгнення РФ виїхала за кордон. Там зіркова пара брала участь у благодійних концертах на підтримку України та записувала пісні про війну. Нещодавно співачка повернулася до Києва, репер лишився в Іспанії, інформує Апостроф.

В інтерв'ю "Все буде добре" NK поділилася емоціями від повернення додому та розповіла, що зробила в першу чергу. "Я відчула величезне щастя, що потрапила на рідну землю. Перше, що я зробила, - поїхала до своєї мами. Я дуже за нею скучила, вона в Україні. Цілувала землю, цілувала свою оселю, ридала, плакала обіймала свою яблуню, яка вродила цього року, зустрічалася з близькими", - зізналася виконавиця.

Фото: instagram.com/kamenskux

"Мене переповнювало дуже багато емоцій. Бо, на жаль, так вийшло, що я застрягла, як і багато людей, які були у відрядженні або на відпочинку в той момент, коли почалася війна", - додала вона.

На запитання, чому вона повернулася без Потапа, Настя сказала: "У нього паралізувало обличчя. Ми зараз проходимо процес адаптації і зрозуміло, що більшість українців переживають посттравматичний синдром або депресію, або панічні атаки. У когось здоров'я починає сипатися, нервова система просто не витримує".

Каменських додала, що наразі Потап багато їздить з благодійними концертами. У музиканта залишилось кілька незавершених проектів, після яких він "з великим бажанням" повернеться додому.

Фото: instagram.com/kamenskux

Також співачка розповіла, як реагує на хейт через виїзд за кордон та неповернення Потапа в Україну.

"Хейт, звичайно, величезний і мене це обурює і засмучує. Тому що це на руку нашому ворогові, - каже Настя. - Але що мені хотілося б сказати людям, які вважають, що щось там хтось не доробив або зробив. Коли людина збирається написати або сказати щось погане про свого співвітчизника, краще написати пост про те, що у нас війна, і, може, він так дійде до іншого куточка світу, і там комусь розповість правду. Будь ласка, давайте будемо єдиними, єдиними у всьому. Допомагати, а головне підтримувати одне одного. Виправдовуватися перед кимось...ну у мене є гідність і я не витрачатиму на цей час".


Наталка Лавринець, Апостроф





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