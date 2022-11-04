Колишня наречена Володимира Кличка у червоній сукні-піджаку показала ефектний образ на вихід для невисоких дівчат

Колишня наречена Володимира Кличка та мати його єдиної доньки зробила рідкісний вихід у світ. Відома американська актриса Хейден Панеттьєрі повністю одужала і розпочала нове життя після проблем з алкоголем та наркотиками. Зараз вона виглядає справді чудово.

Пара Володимира Кличка та Хейден Панеттьєрі в минулому була однією з найбільш обговорюваних. Це було пов'язано з тим, що закохані – відомі особистості, але ще й через різницю у зрості. Крихітна американська актриса зростом всього 153 сантиметри виглядала як дюймовочка поряд із 198-сантиметровим спортсменом.

Днями 33-річна актриса прикрасила килимову доріжку гала-концерт amfAR Gala у Лос-Анджелесі. amfAR - це фонд досліджень СНІДу, є однією з провідних у світі некомерційних організацій, яка займається підтримкою досліджень у галузі СНІДу, профілактикою ВІЛ.

Колишня наречена Володимира Кличка, яка за останній рік сильно схудла, постала перед камерами у приголомшливому образі, показавши, як невисоким дівчатам можна одягтися для важливої події, наприклад, дня народження чи новорічної вечірки.

Її вибір упав на коротеньке плаття-піджак яскравого червоного відтінку з глибоким декольте, з-під якого видніється чорний бюстгальтер. Візуально ноги зірка подовжила за допомогою чорних босоніжок на платформі та високих підборах, взяла крихітну блискучу сумочку, а волосся поклала у стильну зачіску на один бік. У макіяжі Хейден Панеттьєрі зробила акцент на очах за допомогою макіяжу смокі-айс.

Нагадаємо, колишня наречена Кличко розповіла правду про свою доньку Кайю - забрали дитину та не віддають.