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2022-09-17
Колишня наречена Володимира Кличка захопила зовнішнім виглядом під час рідкісного виходу у світ
Колишня наречена Володимира Кличка пережила чимало потрясінь. Після народження доньки актриса Гейден Панеттьєр не могла впоратися з депресією, а після розставання з українським боксером почала пити та поводитися неадекватно. На щастя, вона спромоглася взяти себе в руки, пройшла лікування в рехабі і навіть повернулася на екран.
Днями у Лос-Анджелесі відбулася прем'єра нового фільму "Блондинка" з Ана Де Армас у головній ролі. 33-річна американська актриса Гейден Панеттьєр також прийшла оцінити новинку.
Виглядала колишня наречена Володимира Кличка та мати його єдиної дитини чудово. Лікування явно пішло їй на користь. Вона не тільки перестала пити і бешкетувати, а й скинула зайву вагу, посвіжіла і помолодшала.
Хейден Панеттьєрі одягла ідеальний червоний костюм – прямі штани зі стрілками та подовжений піджак на голе тіло. Образ вона завершила босоніжками із шипами та схожим клатчем. Волосся забрала в гладку зачіску, а на губи нанесла червону помаду.
За кілька днів вона з'явилася на вечірці видання The Hollywood Reporter, яка пройшла в рамках церемонії нагородження премії "Еммі". Вона підкреслила свою струнку фігуру у штанах-бананах зі стрілками та топі з прозорою вставкою, а образ завершила цікавими білими черевичками у стилі ретро та червоною сумочкою.
Нагадаємо, стало відомо, чому Володимир Кличко розстався з колишньою нареченою та забрав у неї доньку.
Анастасия Березовская, Тудей