Колишня наречена Володимира Кличка захопила зовнішнім виглядом під час рідкісного виходу у світ

Колишня наречена Володимира Кличка пережила чимало потрясінь. Після народження доньки актриса Гейден Панеттьєр не могла впоратися з депресією, а після розставання з українським боксером почала пити та поводитися неадекватно. На щастя, вона спромоглася взяти себе в руки, пройшла лікування в рехабі і навіть повернулася на екран.

Днями у Лос-Анджелесі відбулася прем'єра нового фільму "Блондинка" з Ана Де Армас у головній ролі. 33-річна американська актриса Гейден Панеттьєр також прийшла оцінити новинку.

Виглядала колишня наречена Володимира Кличка та мати його єдиної дитини чудово. Лікування явно пішло їй на користь. Вона не тільки перестала пити і бешкетувати, а й скинула зайву вагу, посвіжіла і помолодшала.