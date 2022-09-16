Весільна церемонія Трінчер зірвана, наречена крізь сльози повідомила деталі: "Я не хочу, щоб мені..."

Анна Трінчер

Анна Трінчер зізналася, що івент-агентство, до якого вони звернулися, безвідповідально поставилося до роботи.

Як повідомляє Politeka.net, співачка та актриса Анна Трінчер, яка мала вийти заміж за блогера Олександра Волошина , скасувала весільну церемонію, заплановану на 24 вересня. Про це Трінчер, стримуючи сльози, повідомила Instagram.

Відомо, що 24 вересня 2022 року Анна Трінчер та Саша Волошин запланували виїзну церемонію розпису у колі друзів та рідних. Але сьогодні блогери повідомили, що все скасували.

"Розпис, який готували місяць, ми скасували. Святкуватимемо лише з родичами, підемо до РАГСу, розпишемося і на цьому все", – повідомила співачка.

Анна Трінчер зізналася, що івент-агентство, до якого вони звернулися, безвідповідально поставилося до роботи. За 10 днів до церемонії деякі гості навіть не отримали запрошення.

"За 10 днів ми розуміємо, що в нас нічого нормально не готово. Я розумію, що я не хочу, щоб мені було соромно перед моїми друзями, перед моїми гостями. У мене була сильна нервова напруженість, передпанічне становище і ми вирішили скасувати все", - поділилася Анна Трінчер в інста-сторіз.


Александра Павленко, politeka.net





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