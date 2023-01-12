Українець у Польщі нелегально провіз 12 турків в одному авто: кадри та деталі незвичайного злочину

Правоохоронці Польщі затримали українця, який незаконно привіз 12 громадян Туреччини в легковому автомобілі.

Про це повідомили на сайті підрозділу Карпатської прикордонної служби Польщі.

Співробітники відділу оперативної безпеки Карпатської прикордонної служби провели огляд Ford S Max з польськими реєстраційними номерами. В результаті всередині машини були виявлені водій (громадянин України) та 12 громадян Туреччини", – йдеться у повідомленні.

Громадян Туреччини затримано у зв’язку з порушенням умов в’їзду та перебування на території Польщі. Жоден із них не мав дійсної візи для в’їзду та перебування в країні. Крім того, іноземці незаконно перетнули кордон зі Словаччини до Польщі.

Правоохоронці з'ясували, що турки незвичайним маршрутом прямували до Німеччини. Спершу вони прибули літаком із Туреччини до Сербії, а потім пішки дісталися до Угорщини. Там вони сіли в автомобіль, яким через Словаччину встигли доїхати до Польщі, де їх спіймали. Їм заборонили в'їзд у Польщу та інші країни Шенгенської зони на три роки.

Водія-українця затримали "за обґрунтованою підозрою у скоєнні злочину, що полягає в організації незаконного перетину кордону Республіки Польща іншими особами". Його помістили під варту строком на три місяці.