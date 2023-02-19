В Одесі вбивця сховав труп бізнесмена в багажнику авто: фото та подробиці про підозрюваного

В Одесі у багажнику Рогѕс?е Panamera знайшли тіло 40-річного бізнесмена. У вбивстві власника місцевого магазину підозрюють охоронця житлового комплексу, в якому проживала жертва.

Про це "Суспільному" поінформували джерела у поліції.

Про зникнення бізнесмена повідомила правоохоронців його матір. Його шукали понад два тижні. У результаті тіло власника магазину виявили у чорному пакеті у багажнику Porshe Panamera. Наразі триває досудове розслідування.

Співробітники поліції затримали підозрюваного у вбивстві. Як розповіли "Думській" джерела в прокуратурі, підозрюваний зарізав підприємця, а тіло залишив в автівці.

За попередніми даними, його міг вбити охоронець житлового комплексу, де проживав одеський бізнесмен. Після вбивства він замотав тіло у ганчірки і пакети, поклав у багажник, щоб вивезти, але не зміг завести Porshe, тому просто залишив його там. Після цього продовжив охороняти ЖК.

Коли на місце події приїхала поліція, охоронець зробив спробу втекти, але його затримали та відвезли у відділення.

Фото: suspilne.media


Катерина Глянько, Апостроф





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